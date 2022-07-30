分化民主黨？李修頓促修改保釋制度 亞當斯不領情

共和黨紐約州長候選人李修頓和民主黨紐約市長亞當斯，本周在收緊保釋制度的問題上站在統一戰線。(美聯社)

共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)和民主黨 紐約市長亞當斯 (Eric Adams)，本周在收緊保釋制度的問題上站在統一戰線，二人都呼籲州議會召開特別會期，修改保釋制度，避免累案犯一再被無保釋放；雖然亞當斯也在刻意與李修頓保持距離，但二人的聯動的確讓一些民主黨人感到不爽。

上周在競選活動中遭遇攻擊的李修頓，本周頻頻發表演講，攻擊目前紐約州輕罪無保的保釋制度；此前一眾共和黨州議員呼籲州長霍楚 (Kathy Hochul)召回州議會舉行特別會期，修改2019年通過的保釋制度改革，得到亞當斯的響應。

李修頓日前表示，亞當斯對召開特別會期的呼籲應該得到重視，並召開記者會，繼續聲援亞當斯的呼籲，「我對亞當斯立場的支持會讓許多民主黨人不舒服，甚至有可能讓亞當斯本人不舒服，因為我和他不同黨；但我期待和市長繼續合作，因為對於選民和那些安全拜訪家人、擺放紐約是的人而言，我們都必須讓這座城市重新變得安全。」

不過，已經背書現任州長霍楚(Kathy Hochul)的亞當斯對李修頓拋來的橄欖枝並不理睬；他通過推特表示，李修頓的政見是矛盾的，「你不能一邊要求改善公共安全，同時又反對常識性的槍枝管控法規。」

但李修頓和亞當斯的聯動確實讓一些進步派民主黨人感到不爽，他們認為沒有數據證明疫情後的犯罪問題與保釋制度有關；州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)說，「很遺憾亞當斯市長加入了草率反對保釋制度的右翼陣營；他應該減少關注那些讓他分心的問題，而是應該採取措施切實地讓紐約市變得更安全。」

目前霍楚或州議會並無計畫召開特別會期；霍楚此前表示，她與州議會並無討論是否召開特別會期商議保釋制度問題，她認為此前通過的預算案中收緊保釋制度的規定已經足夠。