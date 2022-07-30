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紐約客談／白思豪退選 第10選區競爭日趨明朗

紐約客談

距離紐約州國會議員初選還有不到一個月，雖然各路人馬混戰依然激烈，但隨著前市長白思豪(Bill de Blasio)的退選，選情已經大致明朗，獲勝者將在目前民調排在頭部的三人之中出現，即市議員利華娜(Carlina Rivera)、華裔州眾議員牛毓琳和前川普彈劾案首席聯邦檢察官高德曼(Dan Goldman)。

其中，利華娜的優勢最為明顯；與白思豪同為民主黨左翼的她，在白思豪退選之後，最有機會接手他的基本盤，此前全美最大的醫療護理工會1199SEIU也拋棄一直支持的白思豪，轉而支持利華娜，就是一大例證；身為西語裔的利華娜，也獲得紐約市兩大西語裔國會議員艾斯柏和維樂貴絲背書，料將拿下占比約18%的西語裔選民。

相比利華娜，牛毓琳的最大優勢無疑是她的亞裔身分，畢竟第十選區中，亞裔選民多達22%，而相比其他亞裔參選人，牛毓琳的知名度最高，這就會讓她成為那些腦中只知「選華裔」的華裔選民中占優勢；但牛毓琳的弱點在於政見太過左傾，在亞裔社區精英層風評不佳，而且目前她所獲的背書也局限於左派圈層內，不少還是外州市的知名人物，有脫離群眾之嫌。

其實，最不可小覷的應該是高德曼；他出身猶太老錢世家，其曾祖父母是李維斯(Levi's)服飾創始人，家族人脈、財源廣闊；更別忘了，第十選區仍有近半選民是白人，而且也包含了多個猶太社區；而且，白思豪的退選意味著左傾浪潮持續減退，而高德曼的政見相比利華娜和牛毓琳更為溫和，料將吸引大量中間派選民；目前仍有30%左右的選民未決定支持人選，高德曼的有機會擴大影響。

（紐約客談，每周二至周六見報）

白思豪 亞裔 華裔

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