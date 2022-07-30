男子皇后區連3搶 2亞裔白天當街被劫

這名男子涉嫌三起模式劫案，其中兩名受害人為亞裔。(市警提供)

一名西語裔男子本月在皇后區犯下三起模式劫案，涉嫌在光天化日下當街持槍械，搶走受害者的手機 與錢包，其中兩起發生在轄區涵蓋法拉盛 等華人聚集社區的市警109分局，受害人均為亞裔；紐約市警29日公布嫌犯的照片與視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

https://youtube.com/shorts/STmKA4_31bk?feature=share

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，10日上午6時20分，該名男子在大都會大道(Metropolitan Avenue)交法拉盛大道，打劫一名25歲的男性；警方指，嫌犯持一把灰色的武器，要求受害人交出手機與錢包，受害男照做後，嫌犯坐一輛紫色的轎車向不明方向逃逸，之後使用對方的信用卡在布碌崙(布魯克林)的麥當勞消費。

嫌犯得手兩個小時後，又前往法拉盛155街交羅斯福大道，強行拿走一名65歲韓裔 女性的錢包，隨後乘坐一輛紅色轎車逃離現場；受害人的右臂有裂傷且腫脹，送醫治療後，情況已穩定出院。

另一起犯罪發生在19日上午11時左右，警方表示，嫌犯前往法拉盛楓葉大道交Saull街附近，持武威脅一名59歲的韓裔男子；嫌犯在路口一邊向受害人展示武器，一邊喊「手機、手機、手機、錢、錢、錢」，要脅對方交出財物，搶走受害人的手機後，乘坐一輛最新型號的尼桑Maxima，向大學點大道方向逃逸。

根據警方公布的嫌犯照片，這名男子皮膚較白，留鬍子、短髮，身高約5呎8吋，較矮胖；作案時身穿黑色與灰色的套頭衫、黑色的褲子與球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。