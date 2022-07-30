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重罪犯喬裝外賣郎 下東城入室開槍殺人

記者張晨／紐約報導
重罪犯佯裝外賣郎下東城入室開槍殺人。(市警提供)
重罪犯佯裝外賣郎下東城入室開槍殺人。(市警提供)

一名此前因非法持有武器、謀殺等被指控及監禁的重罪犯，今年1月在曼哈頓下東城佯裝成外賣郎入室殺人，被害者身亡；嫌犯被捕後本周上庭受審，但拒絕認罪。

警方表示，案件發生在今年1月間，28歲的嫌犯福斯丁(Jeffrey Faustin)騎著電單車、穿著反光服，手裡提著外賣保溫箱來到了位於下東城羅斯福高速公路(FDR Drive)旁的政府樓Lillian Wald Houses。

當時已近傍晚10時，30歲的被害者維納布爾(Davon Venable)聽到有人在門外問「有人叫了優步嗎？」(Did someone call for an Uber?)，他開門便看到槍口，嫌犯隨後扣動了扳機。

警方稱，當時被害者的父親也在家中，目睹了案發全過程；警員到達現場後，發現維納布爾背部和頸部有多處槍傷，被緊急送往西奈山醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)後被宣告死亡。

而嫌犯福斯丁在近日被警方逮捕，他此前曾因武器指控而被聯邦拘留，然後又被指控謀殺，但隨後獲釋；他於本周被傳訊，但當庭拒絕認罪。

法庭記錄還顯示，福斯丁一年前因涉嫌在地鐵上，被發現持有帶有污損序列號的手槍而被捕；2014年，他被判犯企圖非法持有武器罪，並被判處兩年監禁。

地鐵 曼哈頓 政府樓

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