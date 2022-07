重罪犯喬裝外賣郎 下東城入室開槍殺人

重罪犯佯裝外賣郎下東城入室開槍殺人。(市警提供)

一名此前因非法持有武器、謀殺等被指控及監禁的重罪犯,今年1月在曼哈頓 下東城佯裝成外賣郎入室殺人,被害者身亡;嫌犯被捕後本周上庭受審,但拒絕認罪。

警方表示,案件發生在今年1月間,28歲的嫌犯福斯丁(Jeffrey Faustin)騎著電單車、穿著反光服,手裡提著外賣保溫箱來到了位於下東城羅斯福高速公路(FDR Drive)旁的政府樓 Lillian Wald Houses。

當時已近傍晚10時,30歲的被害者維納布爾(Davon Venable)聽到有人在門外問「有人叫了優步嗎?」(Did someone call for an Uber?),他開門便看到槍口,嫌犯隨後扣動了扳機。

警方稱,當時被害者的父親也在家中,目睹了案發全過程;警員到達現場後,發現維納布爾背部和頸部有多處槍傷,被緊急送往西奈山醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)後被宣告死亡。

而嫌犯福斯丁在近日被警方逮捕,他此前曾因武器指控而被聯邦拘留,然後又被指控謀殺,但隨後獲釋;他於本周被傳訊,但當庭拒絕認罪。

法庭記錄還顯示,福斯丁一年前因涉嫌在地鐵 上,被發現持有帶有污損序列號的手槍而被捕;2014年,他被判犯企圖非法持有武器罪,並被判處兩年監禁。