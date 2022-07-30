開餐廳逃稅逾200萬 康州華男恐囚6年

陳威廉因逃稅209萬2926.94元，被康州聯邦地區檢察官提告；圖為陳威廉與他人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

住在康州的華男陳威廉 (William Chen，音譯)在當地與他人經營超過四家亞裔 餐廳，日前被指涉嫌使用軟體蓄意篡改POS機的消費紀錄等，逃稅209萬2926.94元，被康州聯邦地區檢察官提告；他29日認兩項稅務詐欺，10月21日接受法官量刑，最高可面臨六年的監禁。

根據康州聯邦檢方消息，49歲的陳威廉在康州布龍菲爾德(Bloomfield)、韋瑟斯菲爾德(Wethersfield)、哈特福德(Hartford)與麻薩諸塞郡(Massachusetts)等多地，與他人經營數家日本餐廳。

法院信息指，被告負責為餐廳購買POS機，並訓練員工使用相關機器為顧客結帳；為連結POS機系統，他支付額外的費用購買「Zapper」軟件，旨在使用這款商業計算機程序，更改POS機的消費紀錄，以創建欺詐性營業紀錄。

陳威廉負責餐廳的會計和財務紀錄，為他的餐廳徵收和代扣員工薪酬税，以及簽署餐廳的稅表 ；他在2013年至2020年期間，與其他員工刪除了部分現金交易，涉嫌蓄意減少收據中的應付的消費稅。

經調查，陳威廉涉嫌在七年間蓄意隱瞞了餐廳的稅收金額，並向他的會計師提供虛假的收入，通過支付員工現金等方式，未向國稅局(IRS)支付或代扣應繳的薪酬税(Income taxes)、聯邦保險貢獻稅(Federal Insurance Contributions Act taxes)以及失業稅(Unemployment taxes)等。

陳威廉29日認兩項虛假報稅(Filing a False Tax Return)，他在自己的擔保下暫時釋放；法官梅里亞姆(Sarah A. L. Merriam)將他的量刑時間定為10月21日，被告最高可面臨六年的監禁。