我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

開餐廳逃稅逾200萬 康州華男恐囚6年

記者牟蘭／紐約報導
陳威廉因逃稅209萬2926.94元，被康州聯邦地區檢察官提告；圖為陳威廉與他人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)
陳威廉因逃稅209萬2926.94元，被康州聯邦地區檢察官提告；圖為陳威廉與他人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

住在康州的華男陳威廉(William Chen，音譯)在當地與他人經營超過四家亞裔餐廳，日前被指涉嫌使用軟體蓄意篡改POS機的消費紀錄等，逃稅209萬2926.94元，被康州聯邦地區檢察官提告；他29日認兩項稅務詐欺，10月21日接受法官量刑，最高可面臨六年的監禁。

根據康州聯邦檢方消息，49歲的陳威廉在康州布龍菲爾德(Bloomfield)、韋瑟斯菲爾德(Wethersfield)、哈特福德(Hartford)與麻薩諸塞郡(Massachusetts)等多地，與他人經營數家日本餐廳。

法院信息指，被告負責為餐廳購買POS機，並訓練員工使用相關機器為顧客結帳；為連結POS機系統，他支付額外的費用購買「Zapper」軟件，旨在使用這款商業計算機程序，更改POS機的消費紀錄，以創建欺詐性營業紀錄。

陳威廉負責餐廳的會計和財務紀錄，為他的餐廳徵收和代扣員工薪酬税，以及簽署餐廳的稅表；他在2013年至2020年期間，與其他員工刪除了部分現金交易，涉嫌蓄意減少收據中的應付的消費稅。

經調查，陳威廉涉嫌在七年間蓄意隱瞞了餐廳的稅收金額，並向他的會計師提供虛假的收入，通過支付員工現金等方式，未向國稅局(IRS)支付或代扣應繳的薪酬税(Income taxes)、聯邦保險貢獻稅(Federal Insurance Contributions Act taxes)以及失業稅(Unemployment taxes)等。

陳威廉29日認兩項虛假報稅(Filing a False Tax Return)，他在自己的擔保下暫時釋放；法官梅里亞姆(Sarah A. L. Merriam)將他的量刑時間定為10月21日，被告最高可面臨六年的監禁。

威廉 亞裔 稅表

上一則

「按摩一番」按摩椅專賣店 夏季清貨折扣高達50％

下一則

大都會職棒煙火之夜 徵求兒童唱國歌

延伸閱讀

西班牙追稅1482萬 拉丁天后夏奇拉要坐8年牢？

西班牙追稅1482萬 拉丁天后夏奇拉要坐8年牢？
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
聯邦同意舊金山要求 暫停Laguna Honda醫院轉移病患

聯邦同意舊金山要求 暫停Laguna Honda醫院轉移病患
佛洛依德遭跪頸致死案 明市2警各判刑3年、3年半

佛洛依德遭跪頸致死案 明市2警各判刑3年、3年半
國會暴亂用棍棒襲警 華盛頓男被判刑5年3個月

國會暴亂用棍棒襲警 華盛頓男被判刑5年3個月

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回