專訪╱台裔小廚神朱如茵：享受當下、好好體驗

即將滿14歲的朱如茵，已經沒有3年前比賽時青澀的模樣。（許振輝／攝影）

今年6月在福斯電視台播出的「小小頂級廚師美國版」第八季比賽，由具有台灣背景的華裔 女童朱如茵(Liya Chu)奪得冠軍，而且她烹飪的每道菜都想辦法融入台灣元素和文化。朱如茵父母都來自台灣，她接受世界日報 專訪時說，剛開始「有點embarrassed(尷尬)」，但接著就覺得自己很幸運，「所以我不應該embarrassed，因為沒有人能有這樣的經驗，」心態立即轉為「享受當下」。

朱如茵的菜餚多是將自己的文化背景融入。(FOX提供)

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior)是在三年前預錄，朱如茵獲獎時才10歲，她為了參加比賽，甚至放棄了參加小學畢業典禮，也不能向同學透露獲獎訊息。直到今年6月節目播出，朱如茵已經快滿14歲了，回首當時10歲、雖童稚卻勇往直前的自己，「沒有想要贏，只是想要好好experienced(體驗)」。

朱如茵的菜餚經常融入自己的文化背景，獲得高登等三位評審的讚美。(取自MasterChef Junior臉書)

在第八季的「小小頂級廚師美國版」比賽，做出「金箔豬肉水餃」、「蒲燒鰻魚米粉」等菜餚，朱如茵的表現充分展現出她的文化背景，擔任評審的「地獄名廚」高登(Gordon Ramsey)也誇，她的菜能登上全美所有的高級餐廳菜單。朱如茵在冠軍賽中，最終端出以亞洲風味的五香鴨胸肉、蔥油餅和味增茄子的料理，及結合義式台式特色的百香果甜點拿下當季冠軍。