布朗士華女遭槍殺焚屍 2嫌照片曝光

槍殺焚屍案的死者，23歲華女黃妮可。(記者張晨╱翻攝)

23歲的華裔女子黃妮可(Nikki Huang)和其22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)，今年5月在布朗士 的車內被發現遭槍殺焚屍，警方一度懷疑兩人涉及黑幫爭鬥；警方28日公布兩名遭通緝的嫌犯照片，但未提及兩人在案中的角色。

警方指，兩名嫌犯分別為30歲的桑德斯 (Jahmel Sanders)和34歲的桑提亞哥(Steven Santiago)，除兩人作案前的照片，另有警方的檔案照。

兩人疑涉及在5月16日凌晨4時15分，發生在布朗士的海岸路(Shore Road)的凶殺案；當天警方在該處發現一輛被大火吞噬的本田 汽車；22歲的帕瑞拉(Jesse Parrilla)和23歲的黃妮可(Nikki Huang，音譯)被燒成焦屍。法醫表示，帕瑞拉胸部和頭部中槍，黃妮可頭部和頸部中槍；警方依彈道證據，確定兩人遭槍殺焚屍。

警方公布兩嫌照片後，帕瑞拉的母親莫拉萊斯(Michelle Morales)表示，不認識這兩個人，但對兩人「都是成年人」，感到很反感；對於該案進度，莫拉萊斯慶幸警方找出線索，「很高興離正義越來越近」。

目前該案仍在調查中，黃妮可的死涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，她先是遭下山幫(Down the Hill)成員搶走昂貴的路易威登錢包，但並沒有報警，而是向在上山幫(Up the Hill)的朋友抱怨此事，引起兩個幫派一連串的暴力報復行為。

警方認為，下山幫成員報復綁架了黃妮可，而當時她正和帕瑞拉在一起，但帕瑞拉對此毫不知情。