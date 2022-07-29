紐約女動脈中彈 2華警急智救人一命

吳子輝(左)與吳志傑於市警總局接受專訪。(記者張晨╱攝影)

27歲的吳子輝和30歲的吳志傑加入市警才滿三年，受訪時兩位紐約土生土長的90後面帶羞澀，回話中還會下意識的撓頭思考；而也就是這樣的一對搭檔，在前不久下東城七分局轄區發生的一起槍擊 案中，挽救了一名動脈中槍母親的生命，案發時這名新手媽媽三月大的孩子就在旁邊。

二人於28日接受本報專訪時表示，案件發生在22日下午7時許，接到無線電指示在地蘭西街(Delancey St.)交蘇福克街(Suffolk St.)拐角的假日酒店外，一男子開槍射擊，導致一女子中槍倒地。

吳志傑說，案發時兩人是距離最近的一組，正在後援處理另一起案件，但顯然槍擊案更為重要；周五晚的下東城酒吧、餐廳直至通宵不休，主幹道車流也多。「堵車實在太嚴重，即使我們狂閃警笛加速超車也不及徒步。」吳志傑表示，為了節省時間，兩人選擇跑步到槍擊現場；於後來市警當局檢視他們的隨身錄影機時，發現滿是搖晃畫面，才得知細節。

到達現場後，他們發現一名女子倒地血流不止，吳子輝加入市警前曾在市消防局擔任緊急醫療救護員(EMT)，總會隨身攜帶一些簡單的醫療用具，以備不時之需。

「對於槍傷搶救，先要找到子彈進入及出去的傷口」他說，因為中槍女子穿著褲子，所以他在搭檔的幫助下先用醫用剪刀剪開褲子，才發現彈傷及大腿接近臀部的大動脈；「最糟的是，沒有看到子彈出去的傷口，意味依舊在受害者身體裡，或會繼續造成體內創傷，且失血也更快。」

兩人用大量紗布堵住槍傷，並向後援的緊急醫療人員通報傷者細節；吳子輝說，「紗布能迅速吸收血液，幫助凝固，有即時止血的效果；一般使用衣服或紡織品堵住傷口，很難到達類似效果。」

吳志傑也有醫療相關背景，大學讀心理學，他認為該學科太為泛泛，所以又到約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)讀法醫心理健康 諮詢(Forensic Mental Health Counseling)碩士；加入市警前在監獄 、青少年拘留中心、假釋機構以及社會服務機構做心理諮詢和評估。

二人笑稱因同姓「吳」，且對緊急醫療和司法醫療救助感興趣，所以「親兄弟」搭檔工作起來也格外開心；醫院之後向七分局通報，正是因為他們在現場第一時間的急救，搶回傷者生命。

據悉，案件為一男子和意外懷孕的女友當街發生爭吵，而女子的姐妹介入勸架，惹怒該男子，掏槍射擊；涉案男子在現場被捕，控罪暫未公布。