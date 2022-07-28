我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

紐約超速相機 8月1日起全年24小時執法

記者張晨／紐約報導
紐約市超速相機8月1日全面啟動。(市長辦公室提供)
紐約市超速相機8月1日全面啟動。(市長辦公室提供)

紐約市交通局(DOT)與紐約市警在27日的「交通安全覺醒日」(Day of Awareness)為8月1日即將開始的超速相機全年24小時不間斷執法宣導，若車速比該路段限速高出10哩，將罰款50元。

過去，紐約市750個校區路段近2000個超速相機的執法範圍，僅限於周邊四分之一哩的範圍，運作時間只有周一至周五早6時至晚10時，市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，所以交通局此前無法利用這些相機在晚上和周末執法。

但數據顯示，在超速相機不運作的時段內發生的交通事故死亡人數，占總死亡數的近六成，而在安裝相機的路段和運作時段，超速駕駛次數減少72%，交通事故死亡數也減少55%。

市府此前一直在遊說州府，授權市府全權管理市內的超速相機，不再需要州議會每幾年延長該項目，但州議會並未同意。

曼哈頓華埠市警五分局警員在曼哈頓大橋為司機分發宣導手冊。(市交通局提供)
曼哈頓華埠市警五分局警員在曼哈頓大橋為司機分發宣導手冊。(市交通局提供)

交通安全覺醒日，數百名市警以及交通局工作人員在早晚高峰時段抵達五大區交通重點監管區，向駕駛分發宣導手冊，通知他們即將到來的改變；包括華埠曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)、法拉盛緬街、以及記者會召開地下東城東豪斯頓街(East Houston St.)，均發生過涉及華人的死亡車禍

羅格貴茲指出，宣導材料將有11種不同的語言，確保所有紐約人都能清楚得知這樣這一改變，即沒有駕駛可以超速的時段，「尤其是傍晚因酒駕車、清晨周末因街道人車稀少就肆意踩油門的人。」

市警交通部主管皮萊茨基(Michael Pilecki)表示，從疫情開始，夜間和周末超速導致的死亡人數驟增，全市機動車乘員死亡人數，遠超過了其他交通方式的總合，超速被認為是大多數事故的主因。

紐約市 華埠 車禍

上一則

法拉盛盜竊團伙 專挑亞裔下手 至少3起 追緝7嫌

延伸閱讀

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
紐約仇亞犯罪 全國第二多 6成受害為女性 4成於公共場合

紐約仇亞犯罪 全國第二多 6成受害為女性 4成於公共場合
紐約打擊犯罪 州長霍楚公開挺警察 保證撥款

紐約打擊犯罪 州長霍楚公開挺警察 保證撥款
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒影片瘋傳
猴痘散播 紐約市近1100例 州府擴大PCR檢測

猴痘散播 紐約市近1100例 州府擴大PCR檢測

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁