紐約超速相機 8月1日起全年24小時執法

紐約市超速相機8月1日全面啟動。(市長辦公室提供)

紐約市 交通局(DOT)與紐約市警在27日的「交通安全覺醒日」(Day of Awareness)為8月1日即將開始的超速相機全年24小時不間斷執法宣導，若車速比該路段限速高出10哩，將罰款50元。

過去，紐約市750個校區路段近2000個超速相機的執法範圍，僅限於周邊四分之一哩的範圍，運作時間只有周一至周五早6時至晚10時，市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，所以交通局此前無法利用這些相機在晚上和周末執法。

但數據顯示，在超速相機不運作的時段內發生的交通事故死亡人數，占總死亡數的近六成，而在安裝相機的路段和運作時段，超速駕駛次數減少72%，交通事故死亡數也減少55%。

市府此前一直在遊說州府，授權市府全權管理市內的超速相機，不再需要州議會每幾年延長該項目，但州議會並未同意。

曼哈頓華埠市警五分局警員在曼哈頓大橋為司機分發宣導手冊。(市交通局提供)

交通安全覺醒日，數百名市警以及交通局工作人員在早晚高峰時段抵達五大區交通重點監管區，向駕駛分發宣導手冊，通知他們即將到來的改變；包括華埠 曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)、法拉盛緬街、以及記者會召開地下東城東豪斯頓街(East Houston St.)，均發生過涉及華人的死亡車禍 。

羅格貴茲指出，宣導材料將有11種不同的語言，確保所有紐約人都能清楚得知這樣這一改變，即沒有駕駛可以超速的時段，「尤其是傍晚因酒駕車、清晨周末因街道人車稀少就肆意踩油門的人。」

市警交通部主管皮萊茨基(Michael Pilecki)表示，從疫情開始，夜間和周末超速導致的死亡人數驟增，全市機動車乘員死亡人數，遠超過了其他交通方式的總合，超速被認為是大多數事故的主因。