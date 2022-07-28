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曼哈頓堵車費 委員會提名只缺1人

記者和釗宇／紐約報導
MTA27日提名五人進入審查委員會，將制定堵車費收費標準。(美聯社)
MTA27日提名五人進入審查委員會，將制定堵車費收費標準。(美聯社)

曼哈頓60街以南徵收堵車費的計畫終於繼續推進，大都會運輸署(MTA)27日宣布提名五人進入交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)，待市長亞當斯(Eric Adams)提名最後一人進入之後，該委員會將制定堵車費收費標準、折扣和豁免標準；此外，MTA將於下月公布堵車費的環境評估報告，隨後將舉行六場公聽會，收集公眾意見。

根據MTA，交通流動性審查委員會將綜合考慮交通模式、高峰期車流量、公共安全、環境等因素，對堵車費收費標準提出建議；委員會將把收費建議呈交MTA董事會，後者將作出最終決定。

該委員會將由前紐約市都市規畫委員會主席韋斯布羅德(Carl Weisbrod)擔任主席，其他成員還包括前紐約房地產委員會主席班克斯(John Banks)、房地產巨頭雷希勒(Scott Rechler)、建築業大亨瓦力茲(Elizabeth Velez)以及「紐約合作夥伴關係」主席懷爾德(Kathy Wylde)，其中韋斯布羅德、雷希勒和瓦力茲三人也是MTA董事會成員。

不過，以上五人均非曼哈頓居民，此前曼哈頓區長李文(Mark Levine)多次呼籲，應有一名曼哈頓居民進入委員會；亞當斯還可提名一人進入該委員會，市府發言人表示，市府正在最後確定人選。

此外，MTA還宣布，將於8月10日公布堵車費項目的環境評估報告，報告須由聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)批准後，項目才能繼續推進；MTA目前估計，堵車費計畫最早要到2023年底或2024年初才能實行。

環評報告發布後，MTA還將於8月25日至31日舉行六場線上公聽會，收集公眾意見；MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，堵車費項目已經準備好進入公眾評議階段，「交通流動性審查委員會有經驗、有才能且多元化的專家將綜合考慮各種因素，制定收費標準。」

MTA 堵車費 曼哈頓

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