紐約新冠住院率月增70％ 創5個月新高

數據顯示，全州新冠住院率創下五個月新高，今年未接種過補強針或疫苗的民眾感染率增加，重複感染病例也增多。(美聯社)

紐約州新冠疫情 繼續升溫，全州新冠住院率已經創五個月新高，其中紐約市 和長島的疫情尤為嚴重，紐約市住院率創下2月中旬以來新高；而且，BA.5亞變種病毒 更易規避免疫進而導致突破感染，今年未接種過補強針或疫苗的民眾感染率增加，重複感染病例也增多。

根據州府數據，全州每10萬人的住院率自6月以來已經猛增50%，截至27日的新冠住院人數近2800人；不到42%的住院民眾，住院的首要原因並非感染新冠，意味著很多確診患者並未檢測，疫情被嚴重低估；同時，紐約市的新冠住院人數在同一時段則猛增70%，ICU住院人數則增長近兩倍；長島的新冠住院率比前一個月增長48.3%，本月以來一直處於高位。

紐約市和長島居民的重複感染率也居高不下，雖然並無證據表明目前流行的BA.5亞變種病毒可能導致更嚴重的症狀，近幾個月來，未接種者以及上次接種時間為去年的患者，住院率明顯增加；州府數據顯示，全州的突破感染住院率已經連續六周上升，目前為每10萬人1.67人。

根據市府數據，目前BA.4和BA.5兩個亞變種病毒，已占全市至少84%的新增病例，其中67%感染的是BA.5；此前一項研究表明，既往感染Omicron病毒留下的抗體，阻止感染BA.5亞變種病毒的成功率不到80%；另有一項研究顯示，接種補強針六個月之後，疫苗預防感染的有效性只有不到20%。

白宮疫情協調員吉哈(Ashish Jha)上周出席州長霍楚(Kathy Hochul)的防疫記者會時，就確認BA.5有很強的免疫規避能力，「感染病毒三個月過後的人，很有可能出現再次感染；同時，如果距離上次接種補強針或疫苗已經很長時間，突破感染的可能性也很高。」

因此他建議，若有資格接種的民眾，今年還未接種補強針，就應該盡快接種，從未接種者也應盡快接種，因為秋季可能出現新一波疫情。