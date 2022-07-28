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通貨膨脹衝擊 紐約三明治價格翻倍 冰淇淋車也漲價

記者張心／紐約報導
「便宜好吃」的街頭冰淇淋車也受通膨影響漲價。(記者張心／攝影)
「便宜好吃」的街頭冰淇淋車也受通膨影響漲價。(記者張心／攝影)

急劇上漲的通貨膨脹影響紐約人生活，現在這隻漲價「魔爪」已伸向紐約人最愛的經典早餐三明治和傳統冰淇淋車，相關成本翻倍使業者不得不漲價求生。

根據美國勞工部最新報告，在商品批發層面，6月的通貨膨脹率相比去年同期，上升11.3%。結果是，與去年同期相比，製造商在商品價格提價18%，服務價格升近8%。

「通常情況下，供應鏈能夠吸收通貨膨脹的急遽影響，但是目前狀況是，供應鏈也頂不住了。」代表全美食品、個人護理、清潔品企業的「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)發言人丹尼斯(Katie Denis)表示。

「我們不得不提升價格，哪怕是最受紐約人歡迎的培根、雞蛋和奶酪三明治也難以倖免。」布朗士店主馬特(Francisco Marte)表示，由於疫情、俄烏戰爭等造成的通貨膨脹，店主們不得不提高著名的低價早餐三明治價格，因為相關原料價格都已提升，「培根、雞蛋和奶酪三明治的成本，從2.5元漲到4.5元，我們別無選擇。」

而一貫以「便宜好吃」為標誌的街頭冰淇淋車也遭波及，「油價每加侖七元，每加侖冰淇淋進價漲到13元，25磅巧克力米現在要價60元，都是一年前的兩倍。」賣了27年冰淇淋的帕切科(Ramon Pacheco)，正在考慮明年賣掉他相依為命多年的冰淇淋車，「現在我賣九小時冰淇淋，淨利潤只有200元。通貨膨脹使顧客減少，老顧客對新價格不再買單。」

對於「心頭好」美食價格的翻倍，紐約市民無奈之餘，能想到的應對機制就是，不要一下吃完，留一部分給下一餐，「我花了更多的錢，只能平均到兩餐的費用，所以我會當作早午餐吃。」萊斯(Frances Rice)剛在馬特的商店買了一份三明治，表示正在努力解決通貨膨脹帶來的漲價危機，「這樣我也可以減輕體重，因為既然事已至此，那只能學會看事物的光明面。」

紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。(本報檔案照)
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。(本報檔案照)

通貨膨脹 供應鏈 雞蛋

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