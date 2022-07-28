削減公校預算案維持原判 8/4公聽會後或可翻案

教師工會示威，要求市長取消刪減2.15億教育經費。(記者張心／攝影)

曼哈頓州高等法院27日做出裁決，在市府的強烈反對下依舊維持7月22日的原判，暫停市教育局 削減公校預算 的決策，至少保持到8月4日聽證會不變，市府認為此舉剝奪市長和市議會權力，「深感失望」。

法官弗蘭克(Lyle Frank)表示，儘管紐約市府在25日之前提交反對限制令的意見，但經審議維持原判，暫時限制紐約市削減2.15億元教育經費，並將學校經費維持在與去年相同的水平。

本案原告公校家長和教師們指出，市府沒有遵循正確的預算程序，在市教育政策小組(PEP)批准之前，市議會就通過新預算案，所以法官應該判決市教育局的預算無效，並要求市議會重新對此投票。

對於該訴訟，市府提交的材料顯示，法官下令暫停削減開支，會導致業務混亂，如果學校最終的預算和6月初市府計畫的不同，會造成教育系統人員被打亂，產生「骨牌效應」。

「法院的臨時限制令非常不合適地剝奪了市長和市議會的權力」市府上訴指。市府發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)表示，市教育局正在探索各種方案，儘量減少對學校的影響。

「市府應該把這當作信號，立即恢復學校預算。」原告律師、正義促進會(Advocates for Justice)特別顧問巴比里(Laura Barbieri)表示，雖然法院的決定沒有要求市教育局撤銷削減，但可以保證在命令生效期間，市府不敢再有額外的經費削減。

至少到8月4日聽證會之前，削減公校經費不會繼續進行，而且在法律「戰場」之外，市議會也正和市長談判，以恢復削減預算中一大部分。儘管當前的談判陷入僵局，兩方協議尚未達成，但法院的裁決將對市長方面產生不小的壓力。