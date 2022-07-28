康尼島危險路口 終於裝設四向停車標誌

李凱健帶領各族裔民眾現身Surf大道37街路口，慶祝市交通局在當地安置停車標誌，提升交通安全。(李凱健提供)

布碌崙 (布魯克林)康尼島 市議員李凱健(Ari Kagan)日前向市交通局提出申請，近期在經常發生車禍 的衝浪大道(Surf Ave)十字路口安裝新的四向停車標誌，保障路人的安全；李凱健、第13社區委員會華人經理麥有成，以及各族裔民眾日前拍照留作紀念，慶祝多年的努力獲得成果。

根據報告，布碌崙南區包括布萊頓海灘(Brighton Beach)、海門(Sea Gate)、以及康尼島在6月發生23宗交通事故；其中位於康尼島衝浪大道交西37街，被視作最危險的路口之一，附近設置的公車站因位置問題，經常成為駕駛人士的盲點，造成車禍頻發。

當地社區長久以來簽署請願書，甚至向第13社區委員會提出決議，要求實行安全措施，但訴求屢次遭到無視；李凱健說，自他上任以來很多人向其辦公室投訴，因而向市交通局請願，希望有實際方案改進交通安全。

本月初，他邀請市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、布碌崙區交通局負責人百瑞(Keith Bray)、以及市議會交通委員會負責人Selvena Brooks-Powers走訪這個路口，直接向他們指出問題；三人一致同意，該路口的情況「令人難以接受」，承諾在7月底前採取行動。

經過數周的協調，當局近期終於在該路口的四個方向都安裝了停車標誌，並在路面上畫斑馬線，李凱健隨後也帶領各族裔民眾親臨現場，慶祝這場勝利；過去該地常有車禍發生，路口附近還有長者公寓、社區中心，常有行動不便的人走在街道上，這些新舉措特別令長者、殘障群體感到放心。