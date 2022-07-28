我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

康尼島危險路口 終於裝設四向停車標誌

記者顏潔恩／紐約報導
李凱健帶領各族裔民眾現身Surf大道37街路口，慶祝市交通局在當地安置停車標誌，提升交通安全。(李凱健提供)
李凱健帶領各族裔民眾現身Surf大道37街路口，慶祝市交通局在當地安置停車標誌，提升交通安全。(李凱健提供)

布碌崙(布魯克林)康尼島市議員李凱健(Ari Kagan)日前向市交通局提出申請，近期在經常發生車禍的衝浪大道(Surf Ave)十字路口安裝新的四向停車標誌，保障路人的安全；李凱健、第13社區委員會華人經理麥有成，以及各族裔民眾日前拍照留作紀念，慶祝多年的努力獲得成果。

根據報告，布碌崙南區包括布萊頓海灘(Brighton Beach)、海門(Sea Gate)、以及康尼島在6月發生23宗交通事故；其中位於康尼島衝浪大道交西37街，被視作最危險的路口之一，附近設置的公車站因位置問題，經常成為駕駛人士的盲點，造成車禍頻發。

當地社區長久以來簽署請願書，甚至向第13社區委員會提出決議，要求實行安全措施，但訴求屢次遭到無視；李凱健說，自他上任以來很多人向其辦公室投訴，因而向市交通局請願，希望有實際方案改進交通安全。

本月初，他邀請市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、布碌崙區交通局負責人百瑞(Keith Bray)、以及市議會交通委員會負責人Selvena Brooks-Powers走訪這個路口，直接向他們指出問題；三人一致同意，該路口的情況「令人難以接受」，承諾在7月底前採取行動。

經過數周的協調，當局近期終於在該路口的四個方向都安裝了停車標誌，並在路面上畫斑馬線，李凱健隨後也帶領各族裔民眾親臨現場，慶祝這場勝利；過去該地常有車禍發生，路口附近還有長者公寓、社區中心，常有行動不便的人走在街道上，這些新舉措特別令長者、殘障群體感到放心。

車禍 布碌崙 康尼島

上一則

削減公校預算案維持原判 8/4公聽會後或可翻案

下一則

通貨膨脹衝擊 紐約三明治價格翻倍 冰淇淋車也漲價

延伸閱讀

紐約客談／紐約新增賭場 芝加哥前車之鑑不遠

紐約客談／紐約新增賭場 芝加哥前車之鑑不遠
徐安失言被逼下台 華裔社區聲援

徐安失言被逼下台 華裔社區聲援
布碌崙電力維修 籲6社區減少耗能

布碌崙電力維修 籲6社區減少耗能
康尼島糧食券申請中心 下月遷新址

康尼島糧食券申請中心 下月遷新址
布碌崙南部公園 十多處陸續整修

布碌崙南部公園 十多處陸續整修

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁