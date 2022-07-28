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社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓(左)、南布碌崙社區聯盟執行總裁張玉娟(右)、華聯會執行長鄧銘賢(中)共同將收集的請願書交給市社會服務局長簡金思。(張玉娟提供)
州眾議員寇頓(左)、南布碌崙社區聯盟執行總裁張玉娟(右)、華聯會執行長鄧銘賢(中)共同將收集的請願書交給市社會服務局長簡金思。(張玉娟提供)

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton) 27日宣布，市府在布碌崙巴斯大道(Bath Beach)2147號興建遊民所的計畫已經取消。他祝賀社區的抗爭取得勝利，誓言與民眾站在一起，共同阻止在國王高速路(Kings Highway)137號興建另一間遊民所。

寇頓在聲明中說，他並不反對建遊民所，但這兩處位置不好，給周圍居民增加不少負擔，而且遊民所不是補貼性或支助性住房，不能為遊民提供永久性解決方案。不僅如此，新遊民所已成廠商賺錢的好機會。他不反對幫助遊民，但反對資助那些從遊民家庭身上賺納稅人錢的廠商。

大約兩周前，市社會服務局(Department of Social Services)局長簡金思(Gary Jenkins)在寇頓和華人社團代表的陪同下，走訪巴斯大道和國王高速路兩個計畫興建遊民所的地點。寇頓向簡金思介紹社區民眾反對的理由，並將從社區收集到的2萬多份請願書交給簡金思。

在上述兩地興建遊民所的計畫始於2021年1月。南布碌崙社區聯盟(South Brooklyn community Coalition)負責人張玉娟說，這個計畫從一開始就遭到社區居民的強烈反對，該聯盟就是為此誕生。她說，當時一名20多歲的華裔青年甚至專門為此募集4000多元，還有人表示，如有需要，願意捐出更多。一年多來，該聯盟在這兩個擬建遊民所的地點組織多次集會抗議，每次都有數百人參加，他們還經常組織Zoom會議，商討對策。

該聯盟和華聯會及其他華人社團一道，共同為反對建遊民所收集請願書。張玉娟介紹說，在擬建遊民所的社區，還有不少人自發挨家挨戶收集簽名，然後交到他們手裡。

寇頓表示，社區表現出的團結和決心阻止了巴斯大道遊民所計畫的實施，但現在任務還沒有完成，社區需要比以往更加堅定地關注和阻止在國王高速路137號建造遊民所的計畫。

市社會服務局長簡金思走訪布碌崙南部兩處遊民所選址，聽取州眾議員寇頓的意見。(張玉...
市社會服務局長簡金思走訪布碌崙南部兩處遊民所選址，聽取州眾議員寇頓的意見。(張玉娟提供)

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