1.8億元可負擔公寓項目 布朗士開工

市長州長出席1億8900萬元可負擔公寓項目開工 。(市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)27日宣布布朗士 區1億8900萬元的可負擔共有和支援型公寓開發項目開始施工。星丘(Starhill)一期項目將在莫里斯高地(Morris Heights)建造326套新可負擔公寓，並為成年遊民 提供200套支援型公寓。

該項目體現的是市長亞當斯「讓我們的鄰居有房可住」的計畫，即讓紐約人住進安全、高質量、可負擔的住房。作為第一個涵蓋紐約人各種住房需求的城市住房計畫，承諾加速建造支援型公寓，在2030年前完成1萬5000套支援型公寓。

一期項目包括一棟14層的多戶建築和一棟相連的單層休閒建築。這個項目以前是一家醫院，被用作住宅治療中心，後來被拆除。

新建築中的200套公寓將留給有藥物濫用問題的單身成年遊民。這些遊民在建築內就能獲得支援服務，他們還能獲得租金補貼。紐約州支援型公寓倡議(Empire State Supportive Housing Initiative)為此提供資助，由紐約州成癮服務和支助辦公室(New York State Office of Addiction Services and Supports)進行管理。

這個住房項目提供的服務還包括個人案例管理、家庭諮詢、就業准備培訓和金融知識講習班。這些服務將是自願的，並根據每個租戶的需求進行個性化處理，同時促進培養獨立生活技能。其餘的公寓將保留給收入在地區中位數30%至80%或更低的家庭。

星丘一期位於布朗士區的莫里斯高地住宅區，交通便利，醫療、教育和公共服務等當地設施一應俱全。開發區附近有十條捷運公車線路，以及地鐵4號線、B線和D線。