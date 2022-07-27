紐約仇亞犯罪 全國第二多 6成受害為女性 4成於公共場合

「停止仇恨亞太裔」團體發布兩年期報告，華裔遭攻擊最多，紐約全國第二。(法新社)

「停止仇恨亞太裔」團體(Stop AAPI Hate)近日公布的兩年期報告指出，紐約的仇恨犯罪案件數為1840起，全美僅居於加州 之後；受害者以華裔最多，占總數的四成，女性受害者占六成，而有四成的案件都發生在如街道、公園、停車場等公共場合。

數據顯示，在過去兩年中，全國共上報1萬1467起案件，加州以4333起居首，紐約1840起第二，之後分別是華盛頓州的556起，德州的446起與伊利諾州的367起；賓州、麻州以及新澤西州的案件數均在200至300多件，東岸整體比西岸情況更糟。

其中67%的案件涉及騷擾，包括「中國佬」、「滾回你的國家」等歧視 性言語；17%涉及肢體攻擊，包括吐口水、搧耳光、推擠等；另有16%為有意迴避，例如人們認為亞裔不該和白人共處一室，或分享空間。

「停止仇恨亞太裔」團體發布兩年期報告，華裔遭攻擊最多，紐約全國第二。(美聯社)

有40%的偏見案件發生在公共場合，如街頭、公園、海灘；27%發生在雜貨店、賣場、藥房、10%在網路、只有9%在捷運上；而就紐約而言，捷運系統仇恨犯罪和攻擊發生的比率要更高，因為地鐵、公車是人們外出的重要工具，也算公共場所。

數據稱，整體來說，有49%的亞太裔認為可以安全外出，65%擔心家人與老人的安全，32%的父母擔心孩子會在學校成為被歧視的對象。

以族裔區分，華裔受害者占43%，韓裔16%居次，菲律賓裔、日裔、越南裔等在10%以內；女性受害者占總人數的60%最多，年齡以26歲至35歲比率最高。

改善的方法包括教育 、社區調解、立法與執法；其中支持以教育改善的比率最高，有53%的人支持；其次是50%社區協調(Community-based solution)，最後有46%支持加強民權立法和執法力度(Civil rights legislation and enforcement)。

「停止仇恨亞太裔」與Edelman Data & Intelligence合作的調查也發現，已通報案件只是冰山一角，事實上亞太裔每五個就有一人遭遇過歧視事件。