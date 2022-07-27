猴痘散播 紐約市近1100例 州府擴大PCR檢測

紐約市已發現1092例猴痘確診病例，州府和市府擴大檢測和疫苗資源。(路透)

紐約市衛生局數據顯示，截至26日，全市已發現1092例猴痘 確診病例，而真實感染人數很可能更多；州長霍楚(Kathy Hochul)日前也宣布，州衛生廳已批准檢測 機構Quest Diagnostics擴大檢測資源的申請。

此前世界衛生組織(WHO)已經將猴痘疫情 認定為「國際關注的公共衛生緊急情況」，與新冠疫情同為最高等級的預警；紐約市上周五的病例數為839例，一個周末以來已經激增超過200例。

霍楚表示，猴痘檢測將用PCR技術，由醫護人員對出現皰疹和膿包的患者進行採樣，檢測資源的擴大將幫助紐約州更好地控製疫情；「我們將繼續盡可能保護民眾健康，包括那些最容易感染的人群。」

除了檢測之外，紐約市上周已經從聯邦政府接收近2萬6000劑猴痘疫苗，其中1萬7000劑已準備好隨時注射；目前市府開設三個接種點，其中布碌崙(布魯克林)科學技能中心高中(Science Skills Center High School)和皇后區125初中(I.S. 125)將承擔超過萬劑的接種量；此外，市府也在各區兩性健康診所提供疫苗。

數據顯示，目前猴痘主要在男同性戀群體中傳播，促使市衛生局加強對該群體的衛生宣傳；自6月中旬來，衛生局已經在15個LGBTAQ相關活動，發放近1萬6000份傳單，並計畫未來幾周內再辦十場宣傳活動；但衛生官員也提醒，雖然男同性戀者是感染風險最高的群體，但任何與猴痘患者接觸的人，都有被傳染的風險。

疫苗預約網址：nyc.gov/health/monkeypox