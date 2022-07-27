紐約打擊犯罪 霍楚公開挺警察 保證撥款

霍楚26日在紐約州警長協會表示堅定支持警察執法。（州長辦公室提供）

紐約市今年以來犯罪問題嚴峻，保釋制度過於寬鬆也受到民眾詬病，州長霍楚 (Kathy Hochul)26日在紐約州 警長協會(New York State Association of Chiefs of Police)年會上表示堅定支持警察執法，並稱將保證警方撥款，不再出現刪減的情況；但共和黨 方面認為不夠，日前共和黨州議員呼籲州議會舉行特別會期廢除現行保釋制度，連民主黨籍的紐約市長亞當斯(Eric Adams)也表態聲援共和黨。

霍楚26日在紐約州警長協會表示支持警察，並稱將保證撥款。（州長辦公室提供）

霍楚表示，「對於願意犧牲自己生命保護他人安全的警察，理應得到我們的支持和聲援，詆毀警察的時代必須結束；我們對警察提供百分之百的支持，其中就包括資金支持，我們將一直資助警局。」

不過，霍楚在警長協會的講話並未提及保釋金改革的問題，主要是集中在打擊暴力犯罪和槍枝走私方面；霍楚此前一再強調，她不支持撤資警局。

但霍楚的州長競爭對手、共和黨國會議員李修頓(Lee Zeldin)一直抨擊政府打擊犯罪太過軟弱，他上周在一次競選活動中遭到攻擊；李修頓日前在有關保釋制度的演講中表示，如果當選，將推動徹底廢除紐約州現行保釋制度；目前，紐約州不允許對大多數非暴力犯罪嫌疑人進行審前羈押。

李修頓遇襲之後，部分共和黨州議員呼籲霍楚召回州議會舉行特別會期，廢除現行保釋制度；上月最高法院叫停紐約州隱秘持槍法案後，霍楚就曾緊急召回州議會開會，並通過一系列限槍法案，霍楚目前尚未對共和黨的呼籲作出回應。

共和黨州議員呼籲州議會舉行特別會期廢除現行保釋制度，連民主黨籍的紐約市長亞當斯也發出聲援。（市長辦公室提供）

但共和黨的呼籲得到了民主黨紐約市長亞當斯的支持；亞當斯在26日的記者會上表示，「我希望我們應該像最高法院廢除紐約州限槍法案後召回州議會一樣，我相信州議會應該考慮解決多次犯案者繼續犯罪的問題；在這一點上需要說清楚，我們說的不是那些只是砸了一個蘋果的人，我們說的是那些不斷在紐約市犯下搶劫、盜竊、槍擊、非法持槍等暴力犯罪的人，這些人都是不斷犯案者，正在傷害公共安全。」