緬街非法攤販四起 黃敏儀籲市消費者事務局嚴治

黃敏儀要求市消費者事務局整治法拉盛緬街無證攤販問題。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 緬街無證攤販遍地，造成人行道壅堵，還帶來食品公共安全問題；對此，市議員黃敏儀26日聯合多位社區代表，再次呼籲市消費者事務局(DCWP)採取有力的措施，解決這一公共安全問題。

黃敏儀辦公室指，市消費者事務局(DCWP)去年已組建專門管理攤販的部門，今年4月邀請該局的局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)走訪緬街，尋求解決無證攤販問題，今年5月向馬玉伽致信，要求當局採取更多方案，此後，該局的專員以教育 宣導為主，多次走訪法拉盛向無證攤販宣導禁止擺攤事宜。

對此，黃敏儀表示，她同情無證攤販要以此謀生，但因「擺攤潮」造成法拉盛市中心人行道擁擠，嚴重影響當地居民的生活品質，「我們必須要保證街道安全，這些大量的無證攤販已造成公共安全問題」。

黃敏儀感謝馬玉伽與市消費者事務局專員提供更多資源，但無證攤販的問題並未解決，要求當局採取有效措施，解決市中心的「擺攤潮」，「我們的目標不是為了懲罰，但必須要為法拉盛居民提供清潔且安全的人行道。」

華商會首席顧問杜彼得表示，緬街的無證攤販對當地的經濟帶來負面影響，不僅產生大量街邊垃圾以及造成人行道壅堵，還讓按時交租繳稅的小商家處於劣勢，呼籲市消費者事務局增加人力，為當地提供一個安全、順暢的街道。

第七社委會主席凱爾蒂(Gene Kelty)也發表聲明，支持黃敏儀處理法拉盛市中心的無證攤販問題。