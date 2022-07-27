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紐約客談／紐約新增賭場 芝加哥前車之鑑不遠

紐約客談

打包在紐約州府年度預算案中，將在下州區域再開放三張賭場執照，每張價值5億元，且稅率可能比照上州賭場，介於30至40％，對政府是極大誘惑。州賭場委員會將於10月4日前任命審查委員，之後90天內將發出通知，有意願的業者將可提案。

市長已高呼希望至少兩間設於紐約市，而多個目前受投資者青睞的潛在地點中，包含離布碌崙華社較近的康尼島，以及鄰近法拉盛的花旗球場威利點一帶。以發展觀光角度而言，另兩處位於曼哈頓的可能地點時報廣場及哈德遜廣場，自然順理成章。

此外，洋克市的Empire City賭場及皇后區的雲頂賭場，此次均有意申請由電子遊戲改為可設真人牌桌的執照，相信本地賭客一定很期待。

但若考慮高速公路交通方便及長島市場，威利點確有獨特之處，甚至有匿名者透露，法拉盛的潛在賭客市場也是選址考量因素。這不禁讓人想起不久前，芝加哥也公開招標賭場，結果五提案有三處鄰近該市華埠，引發社區人士對有利發展及擔憂治安的爭論。

同樣因為政府缺錢，多年前費城從賓州州府爭取到一張賭場執照，市府、市議會都很高興。但要建在哪裡？擔心選區反彈，幾乎所有市議員都不敢點頭。最終地點離華埠僅兩條街，而華埠沒有真正屬於自己市議員可出面反對。

芝加哥新市長上任後，大麻、賭場接連開放，治安敗壞，人口快速外移。紐約目前也面臨類似狀況。觀光及稅收，或政客口中的博彩行業，有助創造就業，真能掩蓋負面影響？希望相關地區的民選官員能慎辨。

華埠 觀光 法拉盛

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