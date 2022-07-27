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紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒影片瘋傳

記者張晨／紐約報導
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

近日社交媒體上一段地鐵車廂內開泳池派對的視頻瘋傳，四天內的觀看量就超過了24萬，視頻中一群非洲裔女子穿著比基尼電臀熱舞，男伴則半裸在旁烘托氣氛；更在車廂中間鋪上了肥皂滑道和迷你充氣泳池，一行人喝酒跳舞，乘客紛紛圍觀拍照，甚至加入其中。

這段視頻最初由推特用戶@_mikefromqueens上傳，他在視頻上方寫道，「真希望紐約禁止這些黑人使用手機。」(NYC I wish we'd stop allowing these Niggas to have phones)

泳池派對事件發生在L線上，幾名身穿泳衣的非洲裔女子抓著車廂扶把，大跳電臀舞，並靠著圍觀男性的胯間來回扭動；還有人手持瓶裝烈酒。

視頻上傳後，在四天內的瀏覽量就突破了24萬，有人留言稱，現場「又髒又亂」，指出儘管全市的新冠及猴痘病例不斷增加，但狂歡者們卻仍在公共場合這樣「無理由的進行親密身體接觸。」

更有人在評論中發布搞笑動圖，將這一行為歸類為「黑人才會做的事」；一名網友留言稱，「我不是很喜歡黑人的這種狂野作派，看不慣。」

但大部分紐約人依舊持不屑一顧的反諷態度，認為「這是近一段時間以來，看過在紐約地鐵中發生的最好的事了——沒有鬥毆、沒有槍擊、沒有人因為族裔被攻擊，做得好紐約！」

曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

黑人 地鐵 猴痘

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