三成通勤族不搭地鐵 MTA面臨財政危機

研究顯示，有大約三成紐約市通勤客在新冠疫情之後不會再完全依賴地鐵通勤。(記者和釗宇／攝影)

一項最新研究顯示，有大約三成紐約市通勤客在新冠疫情 後不會再完全依賴地鐵 通勤，預計在最差情況下，紐約市地鐵到2026年中旬的客流量也只能恢復到疫情前的73%；目前大都會運輸署(MTA )面臨財政危機，這種情況無疑讓MTA出現預算虧空的可能性更大。

根據諮詢公司麥肯錫(McKinsey & Company)的報告，紐約市地鐵2026年的客流量預計最多只能恢復到疫情前的約七成，將會導致MTA每年的出現近16億元的虧損；數據顯示，在新冠疫情前，MTA有約一半的運營支出來自車資，但疫情來襲導致MTA搭乘量大幅下降；MTA在第一波新冠疫情開始後，從聯邦政府接收了超過15億元的援助款。

麥肯錫財務長韋倫斯(Kevin Willens)警示MTA董事會成員，如果地方和聯邦政府不幫助MTA另闢財源，削減服務、財源和漲價都可能發生；「當虧損不斷增加、聯邦政府的救濟款快要耗盡，財政資源就會見底，到2024年可能就入不敷出。」

目前，MTA的搭乘量仍然只有疫情前的61%，比麥肯錫的預測中值還要低16%；該公司的報告假設，在最差情況下，辦公室員工每周只有兩天返崗上班，但線上購物的發展以及乘客對安全的擔憂，仍然導致客流量無法恢復。

MTA主席利博(Janno Lieber)此前表示，政府需要幫助MTA改變融資模式，減少MTA財政對售票收入的依賴，「我們這樣的關鍵服務部門需要支付成本，但不應該由乘客來承擔。」同時，MTA也指望曼哈頓堵車費計畫的實施為MTA籌措更多資金。