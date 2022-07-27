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「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

三成通勤族不搭地鐵 MTA面臨財政危機

記者和釗宇／紐約報導
研究顯示，有大約三成紐約市通勤客在新冠疫情之後不會再完全依賴地鐵通勤。(記者和釗宇／攝影)
研究顯示，有大約三成紐約市通勤客在新冠疫情之後不會再完全依賴地鐵通勤。(記者和釗宇／攝影)

一項最新研究顯示，有大約三成紐約市通勤客在新冠疫情後不會再完全依賴地鐵通勤，預計在最差情況下，紐約市地鐵到2026年中旬的客流量也只能恢復到疫情前的73%；目前大都會運輸署(MTA)面臨財政危機，這種情況無疑讓MTA出現預算虧空的可能性更大。

根據諮詢公司麥肯錫(McKinsey & Company)的報告，紐約市地鐵2026年的客流量預計最多只能恢復到疫情前的約七成，將會導致MTA每年的出現近16億元的虧損；數據顯示，在新冠疫情前，MTA有約一半的運營支出來自車資，但疫情來襲導致MTA搭乘量大幅下降；MTA在第一波新冠疫情開始後，從聯邦政府接收了超過15億元的援助款。

麥肯錫財務長韋倫斯(Kevin Willens)警示MTA董事會成員，如果地方和聯邦政府不幫助MTA另闢財源，削減服務、財源和漲價都可能發生；「當虧損不斷增加、聯邦政府的救濟款快要耗盡，財政資源就會見底，到2024年可能就入不敷出。」

目前，MTA的搭乘量仍然只有疫情前的61%，比麥肯錫的預測中值還要低16%；該公司的報告假設，在最差情況下，辦公室員工每周只有兩天返崗上班，但線上購物的發展以及乘客對安全的擔憂，仍然導致客流量無法恢復。

MTA主席利博(Janno Lieber)此前表示，政府需要幫助MTA改變融資模式，減少MTA財政對售票收入的依賴，「我們這樣的關鍵服務部門需要支付成本，但不應該由乘客來承擔。」同時，MTA也指望曼哈頓堵車費計畫的實施為MTA籌措更多資金。

研究顯示，有大約三成紐約市通勤客在新冠疫情開始之後不會再完全依賴地鐵通勤。（記者...
研究顯示，有大約三成紐約市通勤客在新冠疫情開始之後不會再完全依賴地鐵通勤。（記者和釗宇／攝影）

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