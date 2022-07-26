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紐約客談／地鐵安全民調 通勤族的無奈

紐約客談

大都會運輸署(MTA)近日公布一項6月進行的民調，乘客認為最需要改善的項目，首位為人身安全，其次為列車與車站內的遊民問題，以及行為怪異者。五分之一受訪者表示，如果地鐵裡舉止怪異的人少些，會更常搭地鐵。10至15％希望有更多警力、縮短等車時間。但對許多沒有替代方案，一定要每天搭地鐵，甚至是夜間工作者，真的有選擇？

這樣的答案不難理解。4月，布碌崙日落公園N線地鐵於上班尖峰時段發生濫射，造成29人受傷。5月，一位高盛集團(Goldman Sachs)助理研究員，因為Uber高峰時段漲價而改乘地鐵，結果遭遇橫禍，在Q線地鐵遭歹徒隨機槍殺。

這些案件，歷歷在目，加上每天見報的地鐵犯罪新聞，性騷、捅人，還有人因為音樂太大聲被毆，更別提層出不窮的仇恨攻擊事件。難怪連州主計長近日的MTA財務虧損報告，都提及地鐵治安是問題之一。

特別的是，根據紐約市警統計，包含謀殺、強暴、搶劫、攻擊、盜竊等，6月地鐵有162起刑事案，5月為219起。警方指，地鐵刑事犯罪案件數，正逐月遞減。但事實上，若與去年同期相比，則仍高的嚇人。

即便因疫情稍緩，今年地鐵乘客相較去年高出許多。但以每百萬人次與案件數的比率計算，去年6月是1.75，今年則是1.84。根據統計，二者搭乘次數相差2300萬，可見問題嚴重程度。

該民調稱有1000名乘客自願參與，但不知有多少是屬於案件常見受害者的女性、長者、少數族裔，多少是夜間乘客，又有多少是除了搭地鐵通勤，毫無其他替代選擇者。如果加上這些變數，安全的定義及標準，或忍受度，可能又不一樣。

地鐵 民調 MTA

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