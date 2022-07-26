李雪銳移民詐騙 扯出巨額黃金投資

2700萬元投資移民詐騙主嫌李雪銳(中)，第二次提出保釋申請，遭檢方反對。(檢方提供)

長達十年的投資 移民騙局，150人上當，涉案金額2700萬元。案件主嫌李雪銳(Sherry Xue Li)和王連波(Lianbo Wang)上周在長島 被捕。李雪銳在第一次申請保釋遭拒後，近日更改擔保人，再提保釋申請。檢方24日對法官提交書面意見，反對保釋。檢方的書面意見並牽出被告和擔保人的其他隱情。法庭25日臨時取消有關李雪銳的保釋聽審。

李雪銳被捕後，馬上提出保釋金為50萬元申請，她的父親是擔保人。檢方上周表示，被告在中國有很廣泛的聯繫，有業務、辦公室和銀行帳戶，基於罪證充分、可判刑期長，罰金高，50萬元的保釋金無法防止潛逃風險。法官當時同意被告有「嚴重逃亡風險」，拒絕保釋申請。

檢方最新書面意見指，李雪銳的第二次保釋申請，將擔保人換成自己的商業夥伴T.B.(姓名保密，檢方代號)。檢方了解到，保釋金將由T.B.單獨簽名擔保，而且他不會用自己的任何資產來擔保。檢方因此認為，擬議的保釋條件不足以減輕被告逃亡的風險。

為評估擔保人，檢方電話約談T.B.。T.B.說，他和被告人目前正參與一項商業交易，每周購買100噸黃金，這些黃金據說在韓國，被告計畫協助將這些黃金賣給被告代表的投資者。被告還向T.B.出示一份據稱來自加拿大銀行的信用證，顯示被告的企業有20億元的資金支持。T.B.說，為完成交易，被告原預計在下周離開美國，前往韓國。據T.B.解釋，這批黃金是二戰期間日本 士兵從東南亞掠奪的黃金，被隱藏了幾十年。

檢方認為李雪銳20億元的信用證屬詐欺，而且所謂的日本二戰時掠奪的黃金也屬虛構，不足為信。

檢方認為T.B.是一個不合適的擔保人，因為他沒有收入，也沒有不動產來保證被告保釋。事實上，T.B.和他的女友住在一起。他的女友在個人所得稅申報表中甚至把T.B.列為受撫養人。

檢方尤其關注的是，T.B.的犯罪前科使他不適合作為本案的擔保人。政府紀錄顯示，T.B.至少有兩次前科。一次是1991年的重竊罪，一次是2005年冒充他人犯罪。

紐約東區聯邦法院原定25日上午開庭審理，決定是否讓李雪銳保釋，但最後臨時取消。此案另一名被告王連波沒有提出保釋申請。兩名被告下一次開庭時間待定。