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紐約尿褲免稅 霍楚撥款7000萬挺托兒

記者和釗宇／紐約報導
霍楚將撥款7000萬元，資助嬰幼兒照護服務匱乏地區新成立的業者。(州長辦公室提供)
霍楚將撥款7000萬元，資助嬰幼兒照護服務匱乏地區新成立的業者。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)25日簽署法案，免除嬰幼兒和成人紙尿褲的所有地方消費稅和使用稅，減輕育兒花費；同時，州府還將撥款7000萬元，資助嬰幼兒照護服務匱乏地區新成立的業者，新增超過1萬2000萬個嬰幼兒照護名額。

此前已有立法免除紙尿褲4%的州銷售稅，但各地仍有針對紙尿褲的稅法；這項法案由州參議員貝利(Jamaal Bailey)提出，將確保廢除各地針對紙尿褲的稅條；他說，紙尿褲通常是民眾育兒的最大部分開銷，「這項法案帶來正確的方向，將幫助紐約州家庭負擔關鍵的兒童照護需求。」霍楚表示，

數據顯示，自新冠疫情爆發以來，有約200萬女性因照顧家庭的需要不得不離開工作崗位；為減輕女性的兒童照護負擔，霍楚還宣布將提供7000萬元的聯邦撥款，資助兒童照護資源較為缺乏社區的業者，提供更多名額以及非常規時間的照護服務，同時招聘和培訓員工、降低經營成本。

根據最新人口普查數據，全州有超過60%的區域被認為是缺乏嬰幼兒照護資源的社區；這筆資金將提供給此類社區的344個新成立的兒童照護業者，預計將提供超過1萬2000個嬰幼兒照護名額；其中，紐約市將獲得超過1600萬元，五區將有約70家業者接受撥款，在所有地區中最多。

霍楚表示，有兩名子女的紐約家庭一般會將收入的40%用於子女照護，而且疫情期間，關鍵行業的服務人員一直堅持工作，為民眾提供基本服務，「他們清潔餐館和酒店、駕駛公車，確保社會運轉，為他們提供非常規時間的幼兒照顧服務十分重要。」

霍楚25日簽署法案，免除嬰幼兒和成人紙尿褲的所有地方消費稅和使用稅，右為州參議員...
霍楚25日簽署法案，免除嬰幼兒和成人紙尿褲的所有地方消費稅和使用稅，右為州參議員貝利。(州長辦公室提供)

霍楚 疫情 紐約州

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