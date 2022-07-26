紐約秋季開學 市府暫不強制學生戴口罩

市衛生局長瓦桑(中)主持新冠疫情少數族裔媒體圓桌會議。(記者胡聲橋／攝影)

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)25日出席少數族裔媒體會議，呼籲民眾充分利用各種新冠病毒檢測 點和治療點，有症狀及早檢測、治療，阻止病毒擴散，減輕對醫院的壓力。根據目前的疫情 ，他認為秋季開學不會強制學生戴口罩。

市衛生局長瓦桑、市檢測與追蹤小組 (NYC Test & Trace Corps)負責人朗恩(Ted Long)和市長少數族裔媒體辦公室主任巴約拿(Jose Bayona)25日在市政廳舉行次媒體圓桌會議，共有45名記者參加，討論紐約市 如何持續努力控制新冠疫情。

朗恩說，治療是本階段新冠疫情的決定性要點，得到治療的人越多，越能防止更多人被送進醫院，從而挽救更多人的生命。治療從檢測開始，快速檢測對於盡快獲得治療至關重要。瓦桑表示，紐約市的病毒檢測點和治療點已經遍布全市，不僅有固定的地點，也有流動站。病人在流動站可以得到檢測和獲取處方藥的一條龍服務。

幾周以前，紐約市取消了疫情風險警報系統，因為新冠病毒目前的傳染率、住院率，甚至醫療系統的能力都和疫情初期大不相同。瓦桑在圓桌會議上說，現在紐約人已經普遍接種疫苗，可以很容易得到檢測和治療，雖然感染人數仍有起伏，但醫院未不堪重負，加護病房沒有爆滿，衛生系統也沒有過大壓力，紐約正通過治療和其他手段使人們遠離醫院。

瓦桑說，市衛生局要求人們在公共場所戴口罩的政策不變，這是為了保護自己，也保護他人。不過，他認為根據目前的疫情，秋季開學以後，不會強制學生戴口罩。

至於有些族裔，比如非洲裔和西語裔感染比率較高，瓦桑承認這是事實，因為能在家辦公的機會較少，是原因之一。不過，紐約已經建立了強有力的檢測和治療網絡，基本上可以確保居民在哪裡都能得到病毒檢測，他希望人們能充分加以利用。

在疫情控制方面，社區組織發揮至關重要的作用。朗恩說，社區組織在提升病毒防治意識，檢測劑和防護用具的發放上，都發揮了比其他機構更大的作用。