紐約地鐵安保升級路漫漫 卡在近20年官司

紐約市地鐵罪案頻發，大都會運輸署開始部署升級地鐵維安系統。(路透)

紐約市地鐵 罪案頻發，加上遊民入駐，有許多安全死角，大都會運輸署(MTA )開始部署升級地鐵維安系統；但MTA其實早在近20年前就已開始升級維安，包括增加攝像頭以及使用最新技術，發生攻擊事件時向民眾即時發出預警，卻因為訴訟被迫取消；MTA日前提出新計畫，擬安裝包括雷射傳感器在內的新技術，追蹤非法進入軌道或隧道的人，或可減少意外，防範恐攻事件。

紐約市地鐵罪案頻發，大都會運輸署開始部署升級地鐵維安系統。(美聯社)

MTA自九一一事件以來就在不斷試圖升級地鐵維安，但因為合約出現訴訟糾紛而一再延遲；2005年，MTA與軍工企業洛克希德馬丁(Lockheed Martin)簽訂2億1200萬元的合同，計畫為地鐵和其他鐵路系統安裝更多監控攝像頭，並且在有人闖入軌道時發出預警；該項目原計畫2008年結束，但至今未完成。

前MTA安全總監阿奈莫尼(Lou Anemone)表示，「我們當時關注地鐵系統最薄弱的部分，如東河隧道，人們可以從時報廣場經過隧道走到皇后區或布碌崙 (布魯克林)，還有人睡在隧道裡；如果隧道發生爆炸，列車間隔又很短，就可能導致成千上萬人死亡或被困。」

最終，MTA在2009年取消了與洛克希德馬丁的合約，主因一項訴訟指控MTA此舉違法，而且洛克希德馬丁也未被授予進入地鐵設施的所有權限，進而也無法完成安保升級；該案2014年進入審理程序，但至今部分仍在訴訟過程，MTA所付的工程款仍無法確保追回，雙方都認為應該獲得財務補償，而且MTA已為此案支付13年的律師費，MTA拒絕對此作出回應。

紐約市地鐵罪案頻發，大都會運輸署開始部署升級地鐵、鐵路維安系統。(美聯社)

近年來地鐵安全又成為公眾關注的焦點，尤其是布碌崙N線地鐵濫射事件時，MTA的監控攝像頭處於關閉狀態；MTA上月又提出一項與前案相似的維安升級計畫，強調有人非法闖入軌道的危害，MTA去年冬天也在軌道內發現不少遊民帳篷；MTA計畫安裝包括雷射傳感器在內的新技術，追蹤非法進入軌道或隧道的人；今年前四個月，已有37人被地鐵撞死，新技術將有效減少此類意外，但完成升級仍需數年時間。