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法拉盛羅斯福大道鷹架倒塌 1輕傷

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛市區施工鷹架坍塌。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛市區施工鷹架坍塌。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區法拉盛羅斯福大道一處工地鷹架24日下午忽然坍塌，一位女行人受輕傷，路旁停放的幾輛車受到不同程度的損壞，警消人員表示，事故還在調查之中。

根據警消人員以及受損車主提供的監控錄像，24日下午3時41分，位於羅斯福大道近緬街、喜來登酒店前的二層鷹架忽然向外傾倒坍塌，鋼管、木架、網罩等，壓在數輛路邊停放車輛上，一名女性受到輕傷，車輛則受到不同程度損壞，事故仍在調查中。

(影音：受訪者周先生提供)

停在酒店正前方、事發時還在廂型車內的周先生表示，事故發生前，自己停靠在路邊，等待下車購物的妻子並低頭看著手機，豈料未到一分鐘，上方忽然傳來一陣巨響，抬頭則看見一名50多歲的非洲裔女性坐在兩輛車的中間，下巴受傷，被問到狀況時，她表示無大礙，後被救護車送走，他的車子前方則遭到幾根鋼管的撞壓，前門玻璃被撞碎。

急救人員趕到現場。(記者鄭怡嫣／攝影)
急救人員趕到現場。(記者鄭怡嫣／攝影)

負責搭建鷹架及酒店內部翻新工程的裝修公司負責人朱先生，24日接受本報採訪時表示，鷹架已搭了一個多月，為的是在翻修一二樓內部時，防止灰塵外洩並保護作業人員的安全，本來預計在一個月後拆除，搭建期間並未發生過事故，此前在大風大雨天也未有險情，24日天氣晴朗，也無大風，目前暫不知事故原因，將在翌日向酒店調取內部錄像確認起因。

法拉盛市區建築鷹架忽然坍塌。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛市區建築鷹架忽然坍塌。(記者鄭怡嫣／攝影)
鷹架坍塌，壓壞路邊車輛。(記者鄭怡嫣／攝影)
鷹架坍塌，壓壞路邊車輛。(記者鄭怡嫣／攝影)

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