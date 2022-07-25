白思豪退選國會議員 或轉非營利領域

白思豪承認，他意識到選民希望支持其他參選人而非自己，不得不退選。(市長辦公室)

日前宣布退出第十選區國會議員競選的前紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)24日承認，他意識到選民希望支持其他參選人，不得不退選，這段經歷讓他「感到謙卑(humbling)」；未來不再參選，他表示，可能會在非營利機構工作。

作為前市長的白思豪是該選區知名度最高的參選人，但他此前兩次民調 均排在主要參選人的倒數第二位，導致他上周宣布退選；白思豪24日接受PIX 11訪問時表示，「這段經歷讓我感到謙卑，因為我必須面對現實，那就是我的一些成績，諸如全面學前班、新冠防治等，讓選民無感；我能感受到，選民希望尋求一些與我不同的政見，這令我感到謙卑。」

當被問到未來，白思豪表示，他希望繼續為選民服務，但目前還沒有答案，「我退選並不是因為已經確定可以另謀高就，未來具體怎麼走我還要思考；我會考慮加入非營利機構，會盡可能推動那些我曾經做過的事情。」

他日前接受Gothamist訪問時表示，當初參選市長時，民調也曾排名第五，但有很多機會宣傳政見，有樂觀的理由；這次則不同，「如果看不見，也感覺不到，那就是停止的時候了。」大約五周前他已有定論，此選戰不確定因素太多，可以樂觀，也可以悲觀，但實在不知如何扭轉劣勢，如果這是一場報紙頭版的選戰，他也許會有不同觀感。

他承認，退選的決定很痛苦，因為他為市政貢獻了一切，尤其是新冠疫情期間，紐約市在疫苗施打、校園解禁均領先全國，「當然，為了帶領紐約市走出危機，我也做了許多可能不受歡迎的決定。」

對於同時宣布不再參與公職選舉，他說參與政治的方式很多，但他很清楚過去幾年自己犯了一些錯誤，很多人耿耿於懷，而且會維持很久。他說也許是與市民溝通不良，如果時光能倒轉，他會有所改變。