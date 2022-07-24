紐約「夏季崛起」害學生中暑 校車無空調遭投訴

家長發現孩子下了校車後出現中暑跡象，紛紛向教育局投訴。(記者張心／攝影)

紐約市 高溫浪潮持續，市教育局 (DOE)近日收到教育局多起家長投訴，抱怨自本月初開始的「夏季崛起」(Summer Rising)計畫，因每日接送學生參加課程的校車，超過一半沒有空調，導致不少學生脫水中暑。

根據市府數據，「夏季崛起」計畫自本月5日以來已收到數百起針對市教育局的投訴，抱怨校車內沒有或不開空調，導致學生悶熱難耐；全市特殊教育委員會成員、布碌崙(布魯克林)公校家長海莉(Paullette Healy)表示，不論是司機或學生都汗流浹背，孩子們更是滿臉通紅、疲憊不堪，紛紛出現脫水或中暑的狀況。

市教育局表示，今夏約有4萬1000名孩童透過校車接送，參加「夏季崛起」計畫，但當局目前未提供究竟有多少校車沒有空調，不過根據維權團體「家長改善學校交通」(Parents to Improve School Transportation)統計，有超過一半的校車沒有空調。

本周紐約市迎來破紀錄高溫，校車中暑危機也受到家長關注，事實上，日前在布朗士 區一輛校車翻車，造成司機、輔導員、學生等數十名人士受傷，根據倡導者表示，事發前車內學生已經感到噁心和頭昏；海莉說：「天氣很熱，沒有空調，車上的人因無法上廁所不敢喝水，非常容易造成事故。」

熱浪來襲，學生校車無空調，家長憂心。(市長辦公室提供)

市教育局對此回應稱，截止目前，與空調相關的投訴比疫情前的2019年減少了75%，從當時的1124起降低為285起；然而倡議團體和家長們卻抱怨該數據不實。

布朗士家長伊茲圭爾(Rima Izquierdo)表示，很多家長的電話打不通，想上網投訴，網站又顯示必須透過打電話投訴才行，「我自己就提交了好幾次，後來得到回應，說校車符合標準，本來就沒有空調，整個投訴案件就被關閉了。」

兩個孩子都有氣喘的伊茲圭爾說，由於校車內太熱，她的孩子下車後臉色發紅、發燙，襯衫都被汗浸濕，褲子也都是汗。

事實上，紐約市在2019年曾針對類似情形對負責校車營運的公司調查，市教育局雖檢查、突擊訪問，也加強對違規者的後續追蹤，但卻未因此開出罰款或其他改善。

市教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)則建議家長與營運公司「學生交通辦公室」(Office of Pupil Transportation)聯繫，電話為(718)392-8855。