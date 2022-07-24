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紐約太熱…民眾避暑 華埠生意冷清

記者張晨／紐約報導
知名餐館前排隊的人潮，都擠在陰影下。(記者顏嘉瑩／攝影)
知名餐館前排隊的人潮，都擠在陰影下。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市本周末迎來入夏後的最高溫天氣，23日最高氣溫達到了華氏97度左右，體感溫度破百；高溫熱浪襲擊下，曼哈頓華埠街頭人流稀少，比平日略顯冷清，公園中人們大多在涼蓬或樹蔭下打牌，但舉著相機的外族裔遊客熱情不減，揮汗如雨仍街頭爆走。

二十四節氣的「大暑」才剛過，根據天氣預報，這樣的酷暑天氣將在8月的第一周結束，也標示著紐約市正式進入盛夏；23日即使在周末，華埠街頭還是比平日略顯冷清，只有小隊的外族裔遊客舉著手機在街頭駐足拍照，餐廳廚師坐在路肩上抽菸、戶外餐位空無一人，暑天原本熱銷的冷飲店外也無人排隊。

餐廳廚師坐在路肩上抽煙、戶外餐位空無一人。(記者張晨／攝影)
餐廳廚師坐在路肩上抽煙、戶外餐位空無一人。(記者張晨／攝影)

酷暑之下，哥倫布公園的樹蔭下依舊能見到民眾避暑的身影，但人們大多舉著遮陽傘或在遮陽篷下讀報、下棋；超過三個月無人中獎的兆彩(Mega Millions)頭獎，目前已經累積至了近8億元，以往此時，藥房、雜貨店等彩票銷售點會異常火爆，但今年卻不同。

曾銷售出彩票大獎的包厘街仁信藥房經理陳燕紅表示，酷暑是一個非常重要因素，而最重要的是，華埠的冷清在疫情的影響下其實從未真正恢復，而這種極端天氣不但讓遊客，就連本地人也對出門望而卻步。

烈日下，街上走路的民眾撐著傘遮陽。(記者顏嘉瑩／攝影)
烈日下，街上走路的民眾撐著傘遮陽。(記者顏嘉瑩／攝影)

市衛生局報告顯示，全市每年平均會出現約370例與高溫有關的死亡案例，其中估計有360例，為高溫導致心臟病等慢性疾病惡化而致死，另外十例為高溫直接導致的中暑死亡，上述年均高溫相關死亡總數，約占全市每年5月至9月的夏季總死亡人數的2%。

紐約市的高溫將持續，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)提醒，如家裡沒有空調，民眾每天應至少有兩個小時待在有空調的場所；多喝水，少喝含有酒精或糖分的飲料；切勿把嬰兒或寵物留在車內；並把劇烈運動時間安排在早上或日落之後，家人鄰里間也要彼此關照，確保無意外情況發生。

冷飲小販在攤位旁昏昏欲睡。(記者張晨／攝影)
冷飲小販在攤位旁昏昏欲睡。(記者張晨／攝影)
只有小隊的外族裔遊客在街頭駐足。(記者張晨／攝影)
只有小隊的外族裔遊客在街頭駐足。(記者張晨／攝影)

高溫 華埠 紐約市

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