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助弱勢消暑 紐約州推「極端高溫應對計畫」增設降溫中心

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，以短、長期規畫幫助弱勢群體社區，解決高溫帶來的生活危機。圖為紐約市遊民冒著酷暑在街頭乞討。(Getty Images)
紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，以短、長期規畫幫助弱勢群體社區，解決高溫帶來的生活危機。圖為紐約市遊民冒著酷暑在街頭乞討。(Getty Images)

在連日破紀錄的高溫下，紐約州霍楚(Kathy Hochul)23日宣布，將與州環保廳(Department of Environmental Conservation)、州能源研究與發展機構(Energy Research and Development Authority)等，制定「極端高溫應對計畫」(Extreme Heat Action Plan)，幫助民眾尤其是弱勢群體和社區，解決高溫帶來的生活危機。

紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，以短、長期規畫幫助弱勢群體社區，解決高溫帶來的...
紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，以短、長期規畫幫助弱勢群體社區，解決高溫帶來的生活危機。圖為紐約市布朗士居民打開水龍頭降溫。(美聯社)

「極端高溫應對計畫」主要為反常天氣準備，從規畫、協調、公共降溫空間、高溫健康預警、社區合作、冷氣住房等六個方面著手，重點關注弱勢群體，加強與環保組織和社區團體的合作，尋求符合各社區的解決方案，提供有助於緩解極端高溫影響的服務等。

霍楚表示，極端高溫威脅著紐約人的生命和生活，尤其是弱勢群體和有色人種社區；她說，隨著氣候變遷，熱帶風暴和極端高溫只會愈發嚴重，紐約州須及時制定有效的應對計畫，解決高溫下的生存問題。

紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，以短、長期規畫幫助弱勢群體社區，解決高溫帶來的...
紐約州長霍楚推出極端高溫應對計畫，以短、長期規畫幫助弱勢群體社區，解決高溫帶來的生活危機。(州長辦公室提供)

州府的短期具體措施包括：在更多地點設立公共降溫中心，例如將州立公園、游泳池、娛樂場所和其他社區場域開放為暫時性避暑地點；制定統一的高溫天氣供電系統規定，防止在極端高溫下發生斷電現象等。

長期規畫，除了「極端高溫應對計畫」外，還將擴大家庭能源援助計畫(HEAP)，給符合條件的低收入和中等收入民眾，提供家庭空調和供暖。

紐約州能源研究與發展局總裁兼執行長哈里斯(Doreen Harris) 說，弱勢群體迫切需要可持續且可負擔的降溫系統，尤其是在目前全州出現的極端高溫下，各機構間必須合作，減輕當前熱浪對能源和健康對弱勢群體造成的負面影響，同時也為未來氣候變遷帶來更多影響做準備。

霍楚表示，州府預計在明年6月1日前，成立一個高溫應急協調小組，對現有資源和能力全面評估，以繼續推出實施有效的短期和長期建議。

高溫 紐約州 霍楚

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