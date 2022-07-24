莫美倫訪布碌崙 支持警務、保護移民
紐約州第十選區民主黨國會眾議員參選人莫美倫(Maud Maron)，日前到布碌崙(布魯克林)華社拜票，她自稱是溫和派的民主黨人，支持警務。
莫美倫與丈夫及四個子女現居曼哈頓下東城，她先後畢業於巴納德學院(Barnard College)、卡多佐法學院(Benjamin N. Cardozo School of Law)，並加盟法律援助協會服務超過20年，擔任公派律師為弱勢群眾辯護；她支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，是「紐約市加強課程和教育家長領導」(PLACE NYC)的共同創辦人兼副會長，作為社區領袖，過去也曾為公共安全、教育平等、女性平權、小商家權益等課題發聲。
莫美倫日前拜訪布碌崙華社，表示自參選以來積極走訪選區內的各個社區，無論走到哪裡，市民都在抱怨居住在紐約市太過昂貴、治安不安全；「民眾提出的都是基本的民生訴求」，作為民選官員，她主張找出實際方案，而不是靠意識形態解決民眾的擔憂。
「我嫁給一個移民丈夫，也是移民的後代，所以了解移民懷抱著美國夢來到這裡，是為了更好的生活」，莫美倫表示，她將保護移民的這項信念。
入民主黨籍已經32年的莫美倫，表示自己一直以來是一個溫和派、行事合理的民主黨人，「我是專門處理刑事案的律師，向來指望並依靠警察執法人員辦事」；她發現，很多女性在華埠地鐵站等車時，擔心離月台太近會遭人無故推下去，索性站在樓梯上等，「地鐵較從前危險，這是無法接受的。」
「警察的存在是維護社會治安的關鍵」，她認為，市警招聘新血難，民選官員需為其爭取更多資源和資金；不過她也說，警員若做錯事也要受到處分。
上一則
法拉盛華女涉性虐 長島足療店被捕
下一則
FB留言