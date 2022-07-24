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莫美倫訪布碌崙 支持警務、保護移民

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州第十選區民主黨國會眾議員參選人莫美倫日前到布碌崙華社拜票。(記者顏潔恩/攝影)
紐約州第十選區民主黨國會眾議員參選人莫美倫日前到布碌崙華社拜票。(記者顏潔恩/攝影)

紐約州第十選區民主黨國會眾議員參選人莫美倫(Maud Maron)，日前到布碌崙(布魯克林)華社拜票，她自稱是溫和派的民主黨人，支持警務。

莫美倫與丈夫及四個子女現居曼哈頓下東城，她先後畢業於巴納德學院(Barnard College)、卡多佐法學院(Benjamin N. Cardozo School of Law)，並加盟法律援助協會服務超過20年，擔任公派律師為弱勢群眾辯護；她支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，是「紐約市加強課程和教育家長領導」(PLACE NYC)的共同創辦人兼副會長，作為社區領袖，過去也曾為公共安全、教育平等、女性平權、小商家權益等課題發聲。

莫美倫日前拜訪布碌崙華社，表示自參選以來積極走訪選區內的各個社區，無論走到哪裡，市民都在抱怨居住在紐約市太過昂貴、治安不安全；「民眾提出的都是基本的民生訴求」，作為民選官員，她主張找出實際方案，而不是靠意識形態解決民眾的擔憂。

「我嫁給一個移民丈夫，也是移民的後代，所以了解移民懷抱著美國夢來到這裡，是為了更好的生活」，莫美倫表示，她將保護移民的這項信念。

入民主黨籍已經32年的莫美倫，表示自己一直以來是一個溫和派、行事合理的民主黨人，「我是專門處理刑事案的律師，向來指望並依靠警察執法人員辦事」；她發現，很多女性在華埠地鐵站等車時，擔心離月台太近會遭人無故推下去，索性站在樓梯上等，「地鐵較從前危險，這是無法接受的。」

「警察的存在是維護社會治安的關鍵」，她認為，市警招聘新血難，民選官員需為其爭取更多資源和資金；不過她也說，警員若做錯事也要受到處分。

紐約州第十選區民主黨國會眾議員參選人莫美倫日前到布碌崙華社拜票。(記者顏潔恩/攝...
紐約州第十選區民主黨國會眾議員參選人莫美倫日前到布碌崙華社拜票。(記者顏潔恩/攝影)

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