輕信「執法詐騙」 民眾損失4.8萬元

民眾接到自稱警察電話，表示受害者親友被抓，需要保釋金，要求送4萬8000元。(Getty Images)

各類詐騙 近日頻發，一名居住在皇后區法拉盛 的民眾，日前接到一名自稱是警察 的電話，聲稱他的親友身陷囹圄，要求他寄送保釋金，但向對方寄送4萬8000元後，才驚覺被騙；市警109分局提醒民眾，提防相關騙局，勿因此損失財物。

109分局23日在推特上指，一名轄區內的居民日前接到自稱是警察的電話，稱他的親人被捕，急需保釋金被釋放，要求他寄送4萬8000元；騙徒對受害人稱，由於該名「親人」怕丟臉，不願透過「警方」告知遭遇，直到受害人按要求送錢去後，才發覺自己被騙，立即報警求助。

警方提醒，涉及「執法詐騙」(Law Enforcement Scams)騙徒已提前獲取受害人親友的姓名與相關信息，以獲取民眾的信任，呼籲民眾，若收到類似電話，請立即掛斷，不要以任何形式寄送財物。

此外，警方指，針對長者的珠寶詐欺案(Jewelry Scam)仍在轄區內發生，呼籲民眾不要輕信陌生人，更不要打開任何宣稱「開光」受到祝福的首飾，以防騙徒趁機偷走真品。

警方呼籲，任何受害者或知情人士，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。