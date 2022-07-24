我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

撿便宜要趁早？泰政府將要求飯店不再給外國遊客折扣價

輕信「執法詐騙」 民眾損失4.8萬元

記者牟蘭／紐約報導
民眾接到自稱警察電話，表示受害者親友被抓，需要保釋金，要求送4萬8000元。(Getty Images)
民眾接到自稱警察電話，表示受害者親友被抓，需要保釋金，要求送4萬8000元。(Getty Images)

各類詐騙近日頻發，一名居住在皇后區法拉盛的民眾，日前接到一名自稱是警察的電話，聲稱他的親友身陷囹圄，要求他寄送保釋金，但向對方寄送4萬8000元後，才驚覺被騙；市警109分局提醒民眾，提防相關騙局，勿因此損失財物。

109分局23日在推特上指，一名轄區內的居民日前接到自稱是警察的電話，稱他的親人被捕，急需保釋金被釋放，要求他寄送4萬8000元；騙徒對受害人稱，由於該名「親人」怕丟臉，不願透過「警方」告知遭遇，直到受害人按要求送錢去後，才發覺自己被騙，立即報警求助。

警方提醒，涉及「執法詐騙」(Law Enforcement Scams)騙徒已提前獲取受害人親友的姓名與相關信息，以獲取民眾的信任，呼籲民眾，若收到類似電話，請立即掛斷，不要以任何形式寄送財物。

此外，警方指，針對長者的珠寶詐欺案(Jewelry Scam)仍在轄區內發生，呼籲民眾不要輕信陌生人，更不要打開任何宣稱「開光」受到祝福的首飾，以防騙徒趁機偷走真品。

警方呼籲，任何受害者或知情人士，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警察 詐騙 法拉盛

上一則

莫美倫訪布碌崙 支持警務、保護移民

下一則

工業城「當代藝術」展 華裔作品力挺LGBTQ

延伸閱讀

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷
攻擊李修頓嫌犯獲釋 共和黨砲轟保釋金改革法案

攻擊李修頓嫌犯獲釋 共和黨砲轟保釋金改革法案
7旬清潔工掃地鐵 無端被揮拳攻擊

7旬清潔工掃地鐵 無端被揮拳攻擊
華女遭辱罵 還險被搶劫

華女遭辱罵 還險被搶劫
布碌崙華女遭仇亞言論辱罵 警緝非裔男

布碌崙華女遭仇亞言論辱罵 警緝非裔男

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

紐約「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

2022-07-19 11:08

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」

吳綺莉深夜暴怒嗆媳婦「半夜打來問我為什麼還活著」