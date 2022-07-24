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襲李修頓嫌犯 遭加訴攻擊罪羈押

記者牟蘭／紐約報導
李修頓(右)在巴士競選造勢活動上遇襲。(美聯社)
李修頓(右)在巴士競選造勢活動上遇襲。(美聯社)

共和黨紐約州長候選人、現任長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)日前在競選活動中，遭一名持尖物男子攻擊，在數名與會者制伏下被捕，但數小時後無保獲釋候審，引發李修頓等多位共和黨員對保釋金改革砲轟；23日最新消息顯示，嫌犯已被紐約聯邦檢方加訴攻擊罪，羈押候審。

根據門諾郡警方消息，43歲費爾波特市(Fairport)的雅庫博尼斯(David G. Jakubonis)，21日晚衝上李修頓在羅徹斯特(Rochester)舉辦的巴士競選造勢講台咒罵、拉扯，試圖用一把貓頭造型自衛鑰匙圈攻擊，隨後被與會者制伏，當場被捕，以二級企圖攻擊的重罪移送法辦。

根據現行紐約州保釋金改革法規定，自2020年起，法官禁止向包括二級非暴力的重罪嫌犯設保釋金；雅庫博尼斯過堂後，在自己的擔保下，未交付保釋金就獲釋候審。

雅庫博尼斯被州級法院釋放後，紐約東區聯邦檢察官辦公室23日指，根據聯邦法規，無論被告是否知道受害人身分，但因涉嫌用危險武器攻擊國會眾議員，被加訴攻擊罪，重新羈押，等待27日的聆訊，若罪成恐面臨最高十年的刑期。

雅庫博尼斯接受採訪時表示，他是退伍老兵，曾前往伊拉克服役，他不清楚李修頓的身分，也不知道他正競選州長，但聽說李修頓「不尊重退伍軍人」，才會衝到台前，試圖搶走對方的麥克風。

被釋放前，雅庫博尼斯向當局說明自己有酗酒問題，且在治療焦慮症，而當日所持的貓臉武器，僅用於自衛，「那對耳朵是塑料做的，但我想它們很尖」；根據投票註冊紀錄，他沒有偏好的政治黨派，領英(LinkedIn)資料則顯示求職中。

紐約共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)在推特上指保釋金改革法案「摧毀刑事司法系統」；他說，「只有在霍楚的紐約州，才會讓暴力攻擊民代候選人的嫌犯無保獲釋。」

李修頓於21日晚開啟「團結一致開除霍楚」(Unite to Fire Hochul)的巴士競選造勢，批評廣受爭議保釋法改革，遇襲後巡迴造勢繼續，指責州長霍楚(Kathy Hochul)沒有強硬推動改善保釋金改革法案。

若當選州長，李修頓說，他會避免「寬容」的法官讓有潛在危險的被告獲釋，「我要做的就是廢除無現金保釋法，告知法官如何判定被告是否危險、有無潛逃風險、過去是否被捕以及其他嚴重指控。」

涉嫌攻擊李修頓的嫌犯在州級法院過堂後被釋放，引發熱議。(取自李修頓推特)
涉嫌攻擊李修頓的嫌犯在州級法院過堂後被釋放，引發熱議。(取自李修頓推特)

紐約州 共和黨 霍楚

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