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李修頓造勢遇襲 嫌犯獲釋候審 持自衛鑰匙圈當凶器

記者牟蘭／紐約報導
李修頓(右)在巴士競選造勢活動上遇襲。(美聯社)
李修頓(右)在巴士競選造勢活動上遇襲。(美聯社)

共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)日前在上州羅徹斯特(Rochester)競選造勢中，遭一名男子攻擊，嫌犯企圖用尖銳武器行凶，被數名與會者制伏被捕，為自己擔保後獲釋候審；李修頓22日凌晨在聲明中指，未在襲擊中受傷，並譴責犯罪行為。

李修頓21日開啟「團結一致開除霍楚」(Unite to Fire Hochul)的巴士競選造勢，首站抵達羅徹斯特門諾郡(Monroe County)的佩林頓鎮(Perinton)，以演講刑事司法制度為題演講，批評廣受爭議的保釋法改革。

期間一名戴著墨鏡和伊拉格戰爭退伍軍人帽子的男子，衝上講台咒罵、拉扯，根據現場視頻畫面，嫌犯手持一把形似卡通片中貓臉武器，期間不斷叫喊「你完蛋了」；據報導，該男子的武器為零售價9.99元、美國製造的貓頭造型自衛鑰匙圈。

與會的州參議員參選人、退伍軍人組織AMVETS全國執行長陳內利(Joe Chenelly)，以及與李修頓搭檔、參選副州長的紐約市前警官埃斯波西托(Alison Esposito)，見此情形後，立即制伏嫌犯，李修頓隨後繼續演講。

李修頓22日凌晨發表聲明，表示自己在競選活動中遇襲，但幸運的是，他抓住了嫌犯的手腕，他人也幫忙制伏嫌犯；聲明中，他重申政見，承諾若當選，會讓「紐約州再次安全」。

根據門諾郡警方22日消息，涉及此次攻擊案的是43歲費爾波特市(Fairport)的雅庫博尼斯(David G. Jakubonis)，他以二級企圖攻擊被移送法辦，過堂後，在自己的擔保下，沒有支付保釋金被釋放。

共和黨人批評民主黨州長候選人、現任州長霍楚(Kathy Hochul)的競選廣告，鼓勵選民「跟蹤」並煽動對李修頓的仇恨；在李修頓遇襲幾個小時前，霍楚競選團隊才發布新聞稿，以「『大謊言』李修頓在全州開啟『讓美國再次偉大』(MAGA)巴士巡迴」為題，並提到李修頓的競選活動包括多名右翼極端分子。

紐約州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)提供李修頓維安警力；霍楚則發表聲明，「聽到李修頓沒有受傷，我鬆了一口氣」，她譴責這種暴行不應在紐約州出現，

李修頓為陸軍預備裔中校，2015年起任長島東部選區的國會眾議員，也是前總統川普的支持者。

男子手持零售價9.99元的貓頭造型自衛鑰匙圈攻擊李修頓。(美聯社)
男子手持零售價9.99元的貓頭造型自衛鑰匙圈攻擊李修頓。(美聯社)

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