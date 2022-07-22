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紐約市警升職禮 16亞裔獲拔擢

記者鄭怡嫣／紐約報導
陳韜(左二)榮升副督察。周振賢(右二)榮升警官。亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎(左一)表示祝賀，右一為二星助理總警司余振源。(記者鄭怡嫣╱攝影)
陳韜(左二)榮升副督察。周振賢(右二)榮升警官。亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎(左一)表示祝賀，右一為二星助理總警司余振源。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市警總局21日舉行晉升典禮，總局局長西維爾(Keechant Sewell)為每位榮升警員頒發證書，200餘名警察榮獲晉升，其中包括約16名亞裔，陳韜、許禎允、周振賢榮升為警官(Captain)以上職銜，且都為第一代的移民，近20年來，亞裔在警界的代表性也有顯著提升，據統計，目前全市共有39位亞裔為警官及以上職銜，且一代移民、母語為中文或韓語的警察也越來越多。

周振賢榮升警官。(記者鄭怡嫣╱攝影)
周振賢榮升警官。(記者鄭怡嫣╱攝影)

管轄布碌崙(布魯克林)華人聚居班森賀等地區的62分局局長陳韜，榮升副督察(Deputy Inspector)，陳韜出生於廣東肇慶，16歲移民來美，他於2004年加入警隊，先後在布碌崙72分局、史泰登島120分局、布碌崙66分局、布碌崙71分局任職，在2020年，他被任命為布碌崙62分局局長，該轄區有40%以上的亞裔人口，他同時也是亞裔警官協會(AAPEX)的副主席。

陳韜21日接受本報採訪時表示，對晉升副督察感到興奮，任62分局局長兩年多以來，很高興能為社區與警局牽線搭橋，促進警民關係，新冠及仇亞犯罪激增的大背景下，會說普通話與廣東話的他，也充分與社區中的華人居民溝通，了解他們的需求，希望有幸成為新一代亞裔從警的楷模。

12歲從中國廣東開平移民的周振賢，榮升警官，他介紹，高中時與一位警察朋友聊天，萌生從警心願，他2007年加入警局，擔任交通警察，2012年升警佐(Sergeant)，負責布碌崙與公共房屋項目有關的警務，2016年升巡官(Lieutenant)，調至布碌崙66分局，目前，他正接受警官訓練、等待調任，「希望更多華人當警察，幫助華裔與社區」。

周Alice榮升巡官。(記者鄭怡嫣╱攝影)
周Alice榮升巡官。(記者鄭怡嫣╱攝影)

曾在曼哈頓下東城七分局以及華埠五分局擔任副局長的韓裔許禎允，此次榮升副督察，此前她曾是全市警局唯二的兩位東亞裔女警員；在布碌崙長大、母親為西語裔、父親為華裔的周Alice(Alice Chou)，也由警佐榮升巡官，她表示，她是家中唯一的孩子，家人曾對她從警感到擔心，但她不喜歡朝九晚五的坐班工作，更喜歡往外跑與社區打交道，她已當了24年警察，也有很長一段時間在華埠任職，「那時，犯罪率很低，治安也很好」。

近20年，亞裔在警界的代表性也有不小的提升，根據華裔督察(Inspector)吳銘恆(Tommy Ng)以及亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎，12年前，全市僅三位亞裔擁有警官及以上職銜，目前則有39位，且有三分之一以上在國外出生、青少年時期或成年後才來到美國的第一代移民，他們大多通曉中文或韓語，此外，全市約有3000多名亞裔警察， 550人有警佐及以上職銜。

數百位警察榮升。(記者鄭怡嫣/攝影)
數百位警察榮升。(記者鄭怡嫣/攝影)
陳韜榮升副督察。(記者鄭怡嫣/攝影)
陳韜榮升副督察。(記者鄭怡嫣/攝影)

亞裔 布碌崙 警察

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