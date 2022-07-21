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天氣熱爆 民眾省電費紛至避暑中心納涼

記者牟蘭／紐約報導
不少法拉盛的居民擔心收到天價帳單，炎炎夏日也不願開空調。圖為法拉盛的避暑中心之一。(記者牟蘭／攝影)
不少法拉盛的居民擔心收到天價帳單，炎炎夏日也不願開空調。圖為法拉盛的避暑中心之一。(記者牟蘭／攝影)

熱浪來襲，20日氣溫逼近100度，因今年電費暴漲，部分居民擔心收到天價帳單，也不願開空調，不少人當日到避暑中心納涼；專家提醒，炎熱天氣應及時補充水分，六個月以下的嬰兒可增加配方奶或母乳，避免中暑與心梗。

市議員黃敏儀指，今年電費暴漲三倍，她在家也不願開空調，讓一些低收入者更是難熬炎炎夏日；她提醒，今年皇后區公共圖書館法拉盛分館重新開放，選區內有八個避暑中心，呼籲民眾撥打311或登錄https://maps.nyc.gov/cooling-center/ 查詢詳情。

72歲的陳女士居住在大學點，當日上午11時左右搭巴士，到法拉盛圖書館納涼；她指，子女白天上班，自己一人在家，今年初家人曾為收到近300元的電費帳單發愁，為省電，當天到避暑中心，等子女都回家後，再開空調。

居住在法拉盛70歲的張先生指，他有高血壓等基礎疾病，難熬炎熱的天氣，因此到老人中心避暑，也避免誘發疾病；他指，天氣太熱，家中必須開空調，不僅電費貴，還要忍受機器的噪音，感到心煩，到中心參與娛樂活動，感到身心放鬆。

此次高溫及高濕度的天氣將持續至25日，其中23日與24日的氣溫高達94與95度；...
此次高溫及高濕度的天氣將持續至25日，其中23日與24日的氣溫高達94與95度；圖為在法拉盛公園玩水的孩子。(記者牟蘭／攝影)

此次高溫及高濕度的天氣將持續至25日(周一)，其中23日與24日將達94與95度；美國疾病管制與預防中心(CDC)建議在炎熱天氣減少高糖飲料與酒精的攝入，可適當飲用運動飲料，補充鹽分與礦物質的流失，避免中暑與誘發心梗等疾病。

專家指，嬰兒、幼兒與長者最易因高溫感到不適，以嬰兒為例，若出現嗜睡、發熱、排尿減少和易怒等症狀後，家長應及時為嬰兒降溫；六個月以下的嬰兒，不建議補充過多水分，家長可增加母乳或配方奶。

高溫及高濕度的天氣將持續至25日，其中23日與24日的氣溫高達94與95度；圖為...
高溫及高濕度的天氣將持續至25日，其中23日與24日的氣溫高達94與95度；圖為在法拉盛公園玩水的孩子。(記者牟蘭／攝影)

為應對此次高溫天氣，全市中、大型戶外游泳池，21日延長為上午11時至下午3時，下午4時至晚8時，但不包含17處兒童泳池；若高溫持續，可能其餘幾天也將比照，免費戶外游泳池資訊：www.nycgovparks.org/facilities/outdoor-pools。

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