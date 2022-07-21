BA.5肆虐紐約州 住院率升35%

州長霍楚20日召開數月以來首次新冠疫情會議。(州長辦公室提供)

Omicron亞變體BA.5毒株在紐約州肆虐，全州住院率已在一個月內上升35%；州長霍楚 (Kathy Hochul)20日召開數月以來首次新冠疫情 會議，表示當前為1月下旬至今最嚴重的病毒傳播狀況，為此州府首次推出「秋季抗疫行動計畫」(Fall Action Plan)，並搭配「獨立抗疫政策反饋表」(Independent After-Action Review)以及時更新相關規定。

霍楚表示，為了更好的應對秋季開學後全州疫情的防控，目前正與專家合作制定「秋季抗疫行動計畫」，以應對今年秋冬季節可能出現的大規模疫情傳播，並且提供給學生更安全的返校策略，「我們保持高度警惕，對未來病例的激增和其他相關公共衛生緊急情況，做短期和長期的準備。」

州長霍楚20日召開數月以來首次新冠疫情會議。(州長辦公室提供)

當前正擬定的「秋季抗疫行動計畫」，包括但不限於，在新學期開始為學校發放300萬份檢測 試劑；再次大規模設立疫苗接種點；鼓勵市民盡早檢測，經常檢測；為無法立即接受醫療者，設立治療熱線電話；提供升個人防護裝備儲備；加強醫院應對系統，準備國家增援行動中心對接工作等，但目前並未包含關閉校園或是重啟公共場所口罩令。

霍楚也表示，同時推出「獨立抗疫政策反饋表」，以及時評估政策效果，作為地方政府規畫應急工作的指南，「隨著疫情的持續變化，必須保持警惕，在學生將回學校之前，必須有策略應對未來大規模爆發的變種病毒。」

也將在醫院和住院設施、遊民所、養老院、監獄等人口密集地，也包括教育場所，及時監控疫情數據並評估防疫措施。

白宮新冠疫情反應小組負責人20日參加霍楚的疫情會議，指當前BA.5毒株造成的第六波疫情為「史上最糟版本病毒」，疫苗抗性比BA.2.12.1高出4.2倍，已經占全美確診的78%，紐約州確診病例的80%，預計還會助長更高的傳播率。