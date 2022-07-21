外賣郎遇害 家屬不諳英文 顧雅明擬提案維權

鄭祺蓉(右起)、狄亞茲與顧雅明20日慰問鄒希凱的家人。(記者牟蘭／攝影)

華裔外賣郎鄒希凱日前因車禍 不幸離世，家人因不諳英文，不了解法規，事故發生五天後，還未看到死者的遺體；副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問顧雅明，與市長特別顧問兼亞裔 事務總監鄭祺蓉多次探訪家人，20日指，計畫向市府提議，制定保護外賣郎權益的方案。

市長辦公室對外社區事務部門副局長狄亞茲(Valeria Vazquez)、紐約市 警總局社區事務警員，以及鄭祺蓉與顧雅明，20日慰問鄒希凱的家人，解答她們對案件的疑惑，承諾為其提供協助。

鄭祺蓉說，因不諳英文，不了解法規，鄒希凱的家人在警員釋疑後，才得知死者遺體因涉及刑事案件移送到相關部門檢驗，並非醫院有意阻攔她們與親人道別；她指，外賣郎工作時面臨諸多風險，政府應為他們提供更多資源。

顧雅明表示，多年來看到不少外賣郎的悲劇，他將向市府提案，制定保護外賣郎權益的方案，避免惡性案件的發生；狄亞茲也承諾，幫助家人與優步(Uber)聯繫，提供相關協助。

律師孫瀾濤表示，若外賣郎遭遇車禍，可向雇主申請工傷賠償；對於鄒希凱的案件，因他的優步註冊在妻子名下，較為複雜，他建議死者家人可先申請州府的受害者賠償基金(Victim Compensation Fund)，取得部分賠償。