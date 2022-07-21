布朗士華裔外賣郎被撞死 家人憂生計

孫秀鶯談及鄒希凱的突然離世，仍泣不成聲。(記者牟蘭／攝影)

51歲的鄒希凱25年前偷渡來美打拚，一直以外賣為生，他五天前騎電單車外出工作，遭遇車禍 ，肇事司機逃逸後被捕，他因傷勢過重，送醫後不治身亡，留下沒工作的妻子獨自承擔房屋貸款 與孩子學費；家人20日談及這場車禍，仍不能接受鄒希凱突然離世，親友一度痛哭失聲。

影音：記者牟蘭

根據市警40分局，15日晚10時40分左右收到報案，一輛黑色的福特野馬跑車(Ford Mustang)在東144街與大廣場道(Grand Concourse)東南交口，撞倒一名51歲的電動車騎士，車主並未下車查看，駕車逃離現場，受害人因傷勢過重，送醫後不治。

警方指，一名目擊者看到整場意外發生，立即報警，警方於事發十分鐘後，在公園大道(Park Avenue)交東149街逮捕肇事逃逸的女子詹姆斯(Tiffany James)，以致他人嚴重傷亡後逃逸的重罪，以及危險駕駛等罪移送法辦，她日前過堂後，在擔保下被暫時釋放，下次上庭時間為8月15日。

孫秀鶯(左)與鄒子文(右)談及鄒希凱的車禍泣不成聲。(記者牟蘭／攝影)

案件受害者是布朗士 居民的鄒希凱，他的妻子孫秀鶯與姐姐鄒子文20日接受採訪時表示，死者來自福州長樂區營前，25年前偷渡來美，一直從事外賣；孫秀鶯說，丈夫最早騎單車，之後改騎電動車，多年前因一場車禍，不良於行，為家中生計，去年加入Uber Eats重新開始工作。

孫秀鶯說，鄒希凱每日上午10時出門，晚上11時才回家，是家中唯一收入來源，她深知外賣郎不易，但從沒聽丈夫抱怨；她說，家人現在都有移民身分，四年前在布朗士借錢置業，雙胞胎兒子將進入市立大學，休學的女兒也將重返校園，一切都往好的方向發展，但丈夫15日出門後，再也未歸。

因為擔心，孫秀鶯說，她當晚多次打電話，都無人回應，立即讓孩子報警，因不符合失蹤條件，未得到相關信息，直到翌日再到警局時，才拿到醫院的地址，趕到後，醫生告知已在16日凌晨2時許，不治身亡；談及此處，她泣不成聲，無法接受丈夫的離世。

鄒子文表示，發生車禍後，一直未收到警局與醫院的來電，多次趕到醫院，也未能探視弟弟的遺體，如今弟妹一家還要面對沉重的住房貸款與大學學費，擔憂不已；她指，父母年事已高，四年前哥哥去世，如今弟弟也離世，擔憂老人家無法接受這一悲劇，「弟弟很孝順，一直寄錢給兩老」。

孫秀鶯與鄒子文感謝市府代表與同鄉的關懷，期盼早日看到鄒希凱的遺體，為他籌辦葬禮；對於此案，多個福建僑團已發起募捐，孫秀鶯在友人的幫助下，也建立網路募款，想要獻出愛心的民眾請登https://gofund.me/2f685cc1查看詳情。