皇后區7號線地鐵 男連毀9安全攝像頭

嫌犯作案圖片。(市警局提供)

皇后區 七號線地鐵站 ，一男性嫌犯近日連毀九個安全攝像頭，涉嫌刑事損毀(Criminal Mischief)，市警20日公布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，該名嫌犯在6月底至7月中旬間，連續毀壞大都會運輸署(MTA)的九個地鐵安全攝像頭，造成約3000元的財物損失。

根據市警局， 6月27日下午2時10分，在皇后區陽邊(Sunnyside)40街-Lowery街地鐵站，男子在北行站台上，故意損壞四個安全攝像頭後逃逸，同一天的下午2時26分，在陽邊46街-Bliss街地鐵站，又破壞三個安全攝像頭後逃跑。本月12日，在陽邊40街-Lowery街地鐵站，又損壞兩個。

市警20日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。