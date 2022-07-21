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紐約客談／情理法或法理情 花錢買教訓

紐約客談

華人遇事愛談「情理法」，很大程度上致使布碌崙(布魯克林)華裔開發商房產騙局的發生，它的獨特性在於華人新移民對熟人的輕信、對本地文化與社會規則的不了解，而淪為受害者；他們在重視「法理情」的西方社會中，陷入矛盾，儘管值得同情，法律仍是法律。

華人愛以「情」為基礎，若身邊有熟識的人，一切好說話，道理及法律變得渺小，但也常因此吃大虧；該案中，開發商吳錫輝是社區熟悉的人物，且家族房產多，買家在交易時直接到對方家裡商談，對其背景、住處，家庭情況均有了解。

東窗事發前，大多住戶都認為吳的家境富有，且在紐約市的聯繫根深蒂固，不會是投機分子；直到訴訟案曝光，受害者還是因吳三言兩語的打發，陷入半信半疑，仍沒想到要採取行動止損。

信用集團已獲得法官准許，在不到一周內將收回公寓拍賣，用來償還吳的欠款；據受害者律師說法，儘管法官知道華人受害者同樣無辜，但法律面前只有事實、沒有同情，這便是西方社會固有的「法理情」模式，即便20戶家庭就要流離失所，但還是要維護司法。

民選官員也無奈指出，該案史無前例，沒有過去的參考方案，只能讓市州府介入，試圖「動之以情」來影響結局；通過社區求情，使信用集團退一步，討論出雙贏的辦法，但能否成功還不得而知。

無論情理法或法理情，各有優缺；但就該案帶來的啟示，華人對談「情」的比重應有所保留，才能在有理有據的社會中保護自己。

華人 布碌崙 紐約市

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