貝瑞吉華社高危路口 議員要求調查

奧溫頓大道交7大道處，為事故高發路段。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉近日發生死亡車禍 ，67歲華裔婦女在十字路口被廂型車撞倒，送醫不治。市議員紀思庭(Justin Brannan)和州參議員郭納德(Andrew Gounardes)就這起車禍共同發表聲明，表示憤怒，也譴責魯莽駕駛。

17日(周日)上午，一廂型車駕駛在奧溫頓大道(Ovington Avenue) 向西行駛，在7大道左轉，撞上正步行橫穿路口的67歲陳莫妮卡(Monica Chan)。急救人員將傷者送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)救治，不治身亡。車禍發生後，肇事駕駛留在現場。警方表示，不認為此案中有犯罪行為。

紀思庭和郭納德發表聲明哀悼死者，指交通事故發生在光天化日之下，路口有信號燈，也沒有任何遮蔽物，但肇事駕駛卻說沒有看到行人。他們對交通事故像流行病一樣到處蔓延感到憤怒。

他們說，一條生命被奪走了，但按照法律，事故中沒有犯罪行為，沒有人需為此負刑事責任，而且這樣的事情一再發生。他們同樣感到憤怒的是，駕駛們一再看到車禍死亡的新聞，卻仍認為他們的目的地比行人的安全重要。

根據紐約市 的數據，該路口在過去11年共發生了15起交通事故，造成25人受傷，其中包括18名車輛乘客，四名行人，以及三名騎自行車者。

議員表示，必須改革，追究造成行人傷亡的魯莽駕駛的責任。要求市交通局對此事故頻發的十字路口進行研究，採取有效的安全措施，減少事故。