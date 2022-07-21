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班森賀兩車相撞 華翁飛來橫禍亡

記者顏潔恩／紐約報導
華裔老翁日前在P大道交西1街遭遇飛來橫禍。(谷歌街景圖)
華裔老翁日前在P大道交西1街遭遇飛來橫禍。(谷歌街景圖)

一名住在曼哈頓的華裔老翁於一個月前在布碌崙(布魯克林)班森賀華社行走時，遭遇飛來橫禍，兩輛車子失控相撞，他被一輛朝自己飛馳而來的轎車撞死；經詳細調查，警方20日逮捕一名肇事駕駛，指他當時魯莽行駛，被控多項罪名。

紐約市警指出，5月30日早10時18分，轄區市警62分局警員抵達P大道交西1街，發現65歲的楊軍晉(Jun Jin Yang，姓名皆音譯)失去意識；當時他正要穿越馬路，一輛2020年出產的Cadillac Escalade轎車沿著西1街往北行駛，卻突然在路口與沿著P大道東向行駛的Hyundai轎車相撞。

Cadillac 轎車之後衝向人行道，楊軍晉閃避不及，被撞到要害，隨後被送至瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)搶救但不治身亡；相撞的兩名駕駛事後留在現場接受調查，市警高速公路調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)經一個多月調查後，7月20日逮捕36歲的羅德格斯(Isidro Rodriguez)，其居住地離車禍地點不遠。

他目前已在刑事法庭過堂，被控過失殺人、疏忽殺人、攻擊、魯莽駕駛、未遵守交通燈號、以及超速行駛等罪名。

車禍 布碌崙 紐約市

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