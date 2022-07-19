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長島海灘沙魚襲擊不斷 擴大無人機巡邏

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚下令州府相關部門加強海灘巡邏，防止鯊魚襲擊事件再次發生。(美聯社)
州長霍楚下令州府相關部門加強海灘巡邏，防止鯊魚襲擊事件再次發生。(美聯社)

長島海灘近幾周來沙魚襲擊事件頻發，州長霍楚(Kathy Hochul)18日下令州府相關部門加強海灘巡邏，增加救生員和無人機巡察，防止再次發生，保護民眾安全。

近幾周來，長島海灘至少已有五人遭到沙魚攻擊；上周末，從皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)到Hempstead的麗都海灘公園(Lido Beach Park)，都出現沙魚蹤跡；專家表示，氣候變遷導致海岸水域變暖，小型魚類數量增加，進而導致沙魚活動頻繁。

霍楚表示，她已下令州公園、娛樂和遺跡保護辦公室、州環保廳和州警升級巡邏，利用無人機和直升機在長島海灘嚴密監控沙魚動態；她說，長島海灘旅遊業已經逐漸恢復，「遊客安全是頭等大事，我們正采取措施擴大巡邏，確保遊客不再陷入危險境地，同時呼籲所有民眾關注地方政府信息，提高警惕。」

根據霍楚命令，州立公園將把救生員數量增加25%，意味著每個海灘的救生員數量將增加二至四人；此外，瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)的無人機將從一架增至三架，州警也將使用無人機隨時應急，各海灘的無人機偵察范圍將從4哩增至11哩。

同時，州府也將增加州警巡邏船和直升機，監視海灘情況，還將增加安全宣傳力度；根據目前的安全規定，若發現沙魚蹤跡，遊泳活動立即暫停，至少一小時後才能恢復；此外，建議民眾遠離被封鎖的海灘以及釣魚水域，此類水域容易有沙魚出沒。

長島 霍楚 州立公園

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