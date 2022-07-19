統計不完整 凌德麗、王鏑籲停建遊民所

社區人士發文質疑市遊民服務局統計的遊民數字不完整，圖為近期華埠居民示威，抵制更多遊民所。(記者顏嘉瑩／攝影)

市府此前計畫在已有多間遊民 所的曼哈頓華埠 範圍內建設更多遊民所，引起社區不滿；前紐約州上訴法院華裔法官凌德麗和大華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)執行總監王鏑18日投書紐約每日新聞，質疑市遊民服務局(DHS)統計的遊民數字不完整，呼籲市府在公布完整而準確的遊民數據之前，暫停新建任何遊民所。

目前華埠周邊已有七間遊民所正在運營，市府此前提出在華埠新增四處遊民所，但遭到社區強烈反彈，在多種原因作用下，最終市府決定取消麥地臣街(Madison St.)47號、格蘭街(Grand St.)231號兩處遊民所計畫，但堅尼路349號和東百老匯91號遊民所預計仍將進行；此外，市府也計畫在皇后區法拉盛、布碌崙 班森賀新建遊民所，引起華裔社區反對。

市遊民服務局(DHS)每年都會公布「遊民大調查」(Homeless Outreach Population Estimate，簡稱HOPE)報告，根據報告最新數據，全市遊民數量回升到疫情前的高點，每晚有約3439名遊民流落街頭；但凌德麗和王鏑表示，遊民服務局只計算了其系統內的遊民數量，並未計入市房屋保護和開發局(HPD)和人權局(HRA)管理的遊民數量，扭曲了紐約市真實的遊民數字。

二人表示，有鑑於此，市府的遊民服務工作並不透明，無法真正解決遊民問題，市府和市議會應要求遊民服務局公布完整數據，讓社區認識遊民問題的全貌，並評估是否一些低收入移民社區承擔的遊民收容已經過重。

凌德麗和王鏑呼籲市府，在公布準確的遊民數字和所有遊民所位置之前，應該暫停新建遊民所的項目；文章說，「如果沒有審慎的評估，就不會有一個務實而人性化的遊民問題處理方案。」同時，市長亞當斯(Eric Adams)在其解決遊民問題的「鄰有所居」藍圖中，提出要新建高質量遊民所，取代現有老舊的遊民所，凌德麗和王鏑表示，新建遊民所應該公平分配到全市所有社區。

截至發稿，市府尚未對凌德麗和王鏑的呼籲做出回應；民主黨州眾議員第65選區男性黨代表于金山表示，目前華埠抗爭遊民所進展很大，但法拉盛和布碌崙華社面對的困難較大，「社區並不是反對遊民所，而是反對遊民所過於集中在華社；而且，市府應扭轉白思豪時期的遊民政策，應該為遊民提供永久性住房。」