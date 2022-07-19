10年騙局 2華人涉投資移民詐欺2700萬 還騙人參加川普募款

涉嫌詐騙，李雪銳(左一)與美國前任總統川普夫婦合影。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)

紐約東區聯邦檢察官辦公室18日指兩名美國公民、長島居民50歲的李雪銳(Sherry Xue Li)，以及45歲共犯王良寶(Lianbo Wang，音譯，又名Mike Wang )，涉嫌參與為期近十年、金額達2700萬美元的投資 移民詐騙，並以入股公司手段，向外籍人士兜售結識美國政要的渠道，累計有150多名投資者上當。

150人上當 兩人涉三罪 最高可判45年

兩人18日在紐約蠔灣(Oyster Bay)被捕。根據聯邦調查局探員的偵結報告，兩人觸犯電信欺詐共謀罪、洗錢共謀罪以及因妨礙聯邦選舉委員會(FEC)實行競選財務法而犯有共謀欺詐美國政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。

聯邦法院法官當日下午開庭審理此案。兩名被告都不認罪。法官考量檢方所提被告有潛逃風險，暫時未准交保，將擇日公布下次開庭時間。

虛構設私校 以結識政要、提供綠卡 招攬

偵結報告指，嫌犯精心策劃一場近十年的騙局，欺騙投資者投資一個虛構的項目以獲得綠卡。嫌犯聲稱在紐約沙利文縣開發建設一家名為湯普森教育中心(Thompson Education Center，簡稱TEC項目)的私立教育機構。嫌犯通過虛假陳述向投資者報告TEC項目取得的進展及獲得政府官員的支持，招攬受害投資者，其中許多受害投資者是中國居民。

曾向12名受害人各收9.3萬入場費 參加川普籌款

為了進一步推進他們的騙局，嫌犯利用從外籍人士騙取的資金，為美國政要的競選活動提供非法捐款。還承諾可以通過付費參加美國政治活動和結識美國政要。例如，嫌犯向12名中國投資者每人收取9.3萬美元的入場費，以便與時任美國總統川普一起參加2017年6月28日的籌款活動。

兩名嫌犯和其他同謀通過李雪銳創建的多家公司名下的銀行帳戶，轉移騙來的資金，用以支付大量個人開支，包括服裝和飾品、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲以及知名政要的政治捐款。

截至2022年7月，150多名投資者為TEC項目投資至少2700萬美元，其中大約1650萬美元來自EB-5投資者，還有大約1100萬美元來自股票投資者，因為嫌犯承諾將會進行IPO。截至2022年3月，嫌犯及其共謀者挪用和洗白至少200萬美元的TEC項目投資者資金。

FBI 鼓勵勵任何人士如果知悉相關指控的信息或認為自己是受害者，可通過tips.fbi.gov網站上的電子舉報表格或撥打FBI的舉報熱線1-800-CALL-FBI(225-5324)。