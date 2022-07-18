紐約州長競選 霍楚籌資領先李修頓7倍 1170萬元vs.160萬元

數據顯示，霍楚(左)目前有1170萬元競選資金，為李修頓(右)160萬元的七倍多。(美聯社)

紐約州 共和黨國會議員李修頓(Lee Zeldin)將在11月的州長普選中，挑戰現任紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)，但數據顯示，李修頓與霍楚的競選資金差距極大；霍楚目前坐擁1170萬元，為李修頓160萬元競選資金的七倍多。

共和黨希望抓住犯罪和貪腐問題挑戰民主黨 的州長座位；然而，紐約州作為民主黨大本營，不僅兩黨候選人籌款差距大，登記選民數量也不可同日而語，兩黨本身的競選資金也相差懸殊：截至7月11日，共和黨僅有約8萬元資金，不到民主黨37萬6000元的四分之一。

州選舉財務數據顯示，霍楚的大金主包括地產業者、避險基金業者、健保企業Fidelis以及代表酒店餐館業的幾個工會；霍楚的競選搭檔戴加多(Antonio Delgado)則得到競選財務組織Protect Our Future的94萬3000元電視廣告經費，該組織由加密貨幣業者FTX執行長Sam Bankman-Fried資助。

有趣的是，李修頓的大金主是另一位FTX聯合執行長薩拉美(Ryan Salame)，其他主要捐款人還包括家得寶(Home Depot)聯合創始人朗格尼(Ken Langone)。

在６月初選中，霍楚在民主黨內取得壓倒性勝利，共得約86萬張選票，在全州所有郡都獲得勝利；李修頓的得票近20萬張，但他在紐約市的得票不及前市長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，在威徹斯特郡不敵前威郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)。

李修頓此前表示要廢除自由派推動的刑事司法改革、增加警力、給法官更多的設保自由裁量權，還宣稱要「廢除學校的教條和洗腦」，並計畫取消特許學校的數量限制；霍楚則表示要擴大槍枝管控，增加抗疫補貼並保護墮胎權。

普選的另一大變數是前州長葛謨(Andrew Cuomo)是否會捲土重來，以獨立身分參選；競選財務數據顯示，葛謨去年向協助他洗脫性騷及濫用職權出書兩項指控的律師事務所，支付了350萬元費用；葛謨目前仍然否認自己做錯事，並批評針對他的調查報告帶有政治動機。